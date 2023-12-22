وظائف فنية وهندسية شاغرة بشركة BAE SYSTEMS

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من خميس مشيط، والطائف، والظهران.
وأبرزت شركة BAE SYSTEMS، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني توريد أول (خميس مشيط).
– مشرف متجر الخروج/ التايفون (الطائف).
– فني صيانة الخروج (الظهران).
– فني خلية اختبار المحركات (الظهران).
– مشرف الكترونيات الطيران/ التايفون (الطائف).
– فني خدمة دعم المحركات/ التورنادو (الظهران).
وأوضحت شركة BAE SYSTEMS، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 3 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)