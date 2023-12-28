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وظائف نسائية شاغرة في قطاعات وزارة الداخلية

الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٤ مساءً
وظائف نسائية شاغرة في قطاعات وزارة الداخلية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للعمل بقطاعات وزارة الداخلية (الأمن العام- كلية الملك فهد الأمنية- القوات الخاصة للأمن والحماية) والهيئة العليا للأمن الصناعي، برتبة (عريف- جندي أول- جندي)، للكادر النسائي، وذلك وفق المؤهلات والتخصصات التالية:

– جندي: شهادة الثانوية العامة، للعمل بقطاعات الأمن العام- القوات الخاصة للأمن والحماية.

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– جندي أول: شهادة الدبلوم في تخصصات: (تربية بدنية، تقنية معلومات وحاسب آلي، إعلام وعلاقات عامة، قانون، مناهج وطرق تدريس، لغة إنجليزية)، للعمل بكلية الملك فهد الأمنية.

– عريف: شهادة الدبلوم في تخصصات: (الحاسب الآلي وتقنية معلومات، موارد بشرية، إدارة أعمال، أمن وسلامة، إعلام وعلاقات عامة)، للعمل بالهيئة العليا للأمن الصناعي.

شروط وظائف وزارة الداخلية

وبيّنت الإدارة، أنَّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

– أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى.

– أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

– أن تكون المتقدمة حسنه السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم.

– أن لا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

– ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

– أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.

– بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

– توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

– بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الإدارة أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول عبر منصة أبشر/ التوظيف على الرابط التالي: (هنا)، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 17 جمادى الثانية 1445هـ، وحتى يوم الخميس الموافق 22 جمادى الثانية 1445هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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