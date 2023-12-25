وظائف هندسية وإدارية شاغرة في وزارة الطاقة

أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– خبير تقنيات طاقة جديدة.

– كبير مهندسين تقنيات طاقة جديدة.

– أخصائي تطوير سياسات طاقة متجددة.

– خبير تطوير سياسات طاقات متجددة.

– أخصائي أول إدارة خوادم.

– أخصائي إدارة صلاحيات الأمن السيبراني.

– أخصائي مركز عمليات الأمن السيبراني.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)