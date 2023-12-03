Icon

جدة تستعد لاستقبال عشاق كأس العالم للأندية 2023 Icon السجن والغرامة لكل من يعرض ذوي الإعاقة للإساءة أو الاستغلال Icon برقية تهنئة من الراجحي لـ جمعية مودة: إنجاز يبرهن الكفاءة الاستثنائية Icon 6 أهداف مثيرة تُنهي مباراة مان سيتي ضد توتنهام بالتعادل Icon سبب رفض Liverpool ضم كيليان مبابي Icon وفاة الفنان المصري أشرف عبدالغفور في حادث مروري Icon موعد مباراة الاتحاد ضد سباهان أصفهان والقنوات الناقلة Icon أجواء دافئة بشكل ملحوظ على معظم المناطق الليلة Icon جيسوس: الهلال عانى من هذا الأمر قبل مواجهة نساجي Icon 3 استفسارات وإجاباتها تهم مستفيدي حساب المواطن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

مشاهير
حصاد اليوم
وقع على طريق مصر - إسكندرية الصحراوي

وفاة الفنان المصري أشرف عبدالغفور في حادث مروري

الأحد ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣١ مساءً
وفاة الفنان المصري أشرف عبدالغفور في حادث مروري
المواطن - فريق التحرير

لقي الفنان المصري أشرف عبدالغفور مصرعه في حادث سير على طريق “مصر- إسكندرية” الصحراوي بمحافظة الجيزة المصرية.

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم بطريق “مصر- إسكندرية” الصحراوي بنطاق الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين وفاة الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته، وتم نقلهما للمستشفى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

قد يهمّك أيضاً
ماذا سيحدث لـ ملعب الملك فهد بعد ديربي الهلال والنصر ؟

ماذا سيحدث لـ ملعب الملك فهد بعد ديربي الهلال والنصر ؟

أسر التوحد تنظم ملتقى الخدمات التعليمية في منطقة عسير

أسر التوحد تنظم ملتقى الخدمات التعليمية في منطقة عسير

من هو أشرف عبدالغفور؟

أشرف عبدالغفور من مواليد 22 يونيو 1942 وهو ممثل مصري من مواليد مدينة المحلة الكبرى وهو نقيب الممثلين السابق، واشتهر بأداء أدوار في المسلسلات التاريخية. حصل على دبلوم المعهد العالي للمسرح قسم تمثيل عام 1963، وتولى منصب نقيب الممثلين من عام 2012 إلى عام 2015.

وشهد المسرح أولى خطوات أشرف عبدالغفور الفنية، وكانت البداية عام 1962 من خلال مسرحية جلفدان هانم وآخر أعماله المسرحية دور جلوستر في مسرحية الملك لير عام 2008 بطولة يحيى الفخراني وإخراج أحمد عبدالحليم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى عن رواية الأديب العالمي شكسبير.

وفي السينما، شارك أشرف عبد الغفور في عدد من الأفلام السينمائية، منها: الشيطان عام 1969 للمخرج محمد سلمان وقصة وسيناريو وحوار أحمد ثروت ورجال في المصيدة عام 1971 إخراج محمود فريد وسيناريو وحوار محمد إسماعيل رضوان عن قصة ليسري الإبياري وبلا رحمة سنة 1971 إخراج نيازي مصطفى تأليف رؤوف حلمي قصة وسيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وكذلك الشوارع الخلفية عام 1974 للمخرج كمال عطية وسيناريو وحوار عبدالمجيد أبو زيد عن قصة عبد الرحمن الشرقاوي، ولا شيء يهم عام 1975 إخراج حسين كمال والسيناريو والحوار لممدوح الليثي عن قصة الكاتب إحسان عبدالقدوس.

مسلسلات أشرف عبدالغفور

كذلك قدم أشرف عبدالغفور العديد من المسلسلات الدرامية الناجحة، منها مسلسل القاهرة والناس عام 1967 ومسلسل دعاء الماضي ومسلسل فارس بلا جواد عام 2002 بطولة وتأليف محمد صبحي وإخراج أحمد بدر الدين ومسلسل حضرة المتهم أبي للكاتب محمد جلال عبدالقوي والمخرجة رباب حسين ومسلسل يتربى في عزو عام 2007 تأليف يوسف معاطي وإخراج مجدي أبو عميرة، بالإضافة إلى تقديمه عددًا من السهرات التلفزيونية، ومن بينها المواجهة التي نال عنها جائزة أولى.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة بالشرائع
آخر الاخبار

النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة بالشرائع

آخر الاخبار
مالكوم الأعلى تقييمًا في الهلال هذا الموسم
آخر الاخبار

مالكوم الأعلى تقييمًا في الهلال هذا الموسم

آخر الاخبار
البرق يضيء ليل أحياء شرق القصيم
السعودية اليوم

البرق يضيء ليل أحياء شرق القصيم

السعودية اليوم
لمسات بنزيما الساحرة تمنح 3 أهداف لـ الاتحاد ضد أبها
الرياضة

لمسات بنزيما الساحرة تمنح 3 أهداف لـ...

الرياضة
أسر التوحد تنظم ملتقى الخدمات التعليمية في منطقة عسير
السعودية اليوم

أسر التوحد تنظم ملتقى الخدمات التعليمية في...

السعودية اليوم
في قبضة الأمن.. 4 مقيمين امتهنوا السطو على مستودعات الشركات بجدة
أخبار أمنية

في قبضة الأمن.. 4 مقيمين امتهنوا السطو...

أخبار أمنية
التشكيل المتوقع لـ مباراة مان سيتي ضد تشيلسي
الرياضة

التشكيل المتوقع لـ مباراة مان سيتي ضد...

الرياضة
أطعمة لا تتناولها في الشتاء.. تضعف مناعتك
صحة وطب‎

أطعمة لا تتناولها في الشتاء.. تضعف مناعتك

صحة وطب‎

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه