وفاة الفنان المصري أشرف عبدالغفور في حادث مروري

لقي الفنان المصري أشرف عبدالغفور مصرعه في حادث سير على طريق “مصر- إسكندرية” الصحراوي بمحافظة الجيزة المصرية.

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم بطريق “مصر- إسكندرية” الصحراوي بنطاق الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين وفاة الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته، وتم نقلهما للمستشفى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

من هو أشرف عبدالغفور؟

أشرف عبدالغفور من مواليد 22 يونيو 1942 وهو ممثل مصري من مواليد مدينة المحلة الكبرى وهو نقيب الممثلين السابق، واشتهر بأداء أدوار في المسلسلات التاريخية. حصل على دبلوم المعهد العالي للمسرح قسم تمثيل عام 1963، وتولى منصب نقيب الممثلين من عام 2012 إلى عام 2015.

وشهد المسرح أولى خطوات أشرف عبدالغفور الفنية، وكانت البداية عام 1962 من خلال مسرحية جلفدان هانم وآخر أعماله المسرحية دور جلوستر في مسرحية الملك لير عام 2008 بطولة يحيى الفخراني وإخراج أحمد عبدالحليم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى عن رواية الأديب العالمي شكسبير.

وفي السينما، شارك أشرف عبد الغفور في عدد من الأفلام السينمائية، منها: الشيطان عام 1969 للمخرج محمد سلمان وقصة وسيناريو وحوار أحمد ثروت ورجال في المصيدة عام 1971 إخراج محمود فريد وسيناريو وحوار محمد إسماعيل رضوان عن قصة ليسري الإبياري وبلا رحمة سنة 1971 إخراج نيازي مصطفى تأليف رؤوف حلمي قصة وسيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وكذلك الشوارع الخلفية عام 1974 للمخرج كمال عطية وسيناريو وحوار عبدالمجيد أبو زيد عن قصة عبد الرحمن الشرقاوي، ولا شيء يهم عام 1975 إخراج حسين كمال والسيناريو والحوار لممدوح الليثي عن قصة الكاتب إحسان عبدالقدوس.

مسلسلات أشرف عبدالغفور

كذلك قدم أشرف عبدالغفور العديد من المسلسلات الدرامية الناجحة، منها مسلسل القاهرة والناس عام 1967 ومسلسل دعاء الماضي ومسلسل فارس بلا جواد عام 2002 بطولة وتأليف محمد صبحي وإخراج أحمد بدر الدين ومسلسل حضرة المتهم أبي للكاتب محمد جلال عبدالقوي والمخرجة رباب حسين ومسلسل يتربى في عزو عام 2007 تأليف يوسف معاطي وإخراج مجدي أبو عميرة، بالإضافة إلى تقديمه عددًا من السهرات التلفزيونية، ومن بينها المواجهة التي نال عنها جائزة أولى.