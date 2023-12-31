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عن عمر ناهز الـ 75 عاماً

وفاة الممثل البريطاني توم ويلكنسون بطل “ذي فُل مونتي”

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٦ صباحاً
وفاة الممثل البريطاني توم ويلكنسون بطل “ذي فُل مونتي”
المواطن - فريق التحرير

توفي الممثل البريطاني توم ويلكنسون، الذي رشح مرتين لجائزة الأوسكار عن عمر ناهز الـ 75 عاماً، وتولى دور البطولة في فيلم ذي فُل مونتي عن مجموعة من عمال الصلب بدأوا مسيرة مهنية جديدة كراقصي تعرّ بعدما أصبحوا عاطلين من العمل.

وفاة الممثل البريطاني توم ويلكنسون

وأصدر مدير أعمال ويلكنسون بياناً أفاد فيه بأن عائلة الممثل تعلن ببالغ الأسى أنه توفي فجأة في منزله يوم 30 ديسمبر، محاطاً بزوجته وعائلته.

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ورُشح ويلكنسون لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل في دور رئيسي عن فيلمي “إن ذي بدروم” (In The Bedroom) عام 2001، ولجائزة أفضل ممثل في دور مساعد عن مايكل كلايتون (Michael Clayton) عام 2007.

واجتمع مجدداً في الآونة الأخيرة مع نجمي فيلم “فُل مونتي” الآخرَين روبرت كارلايل ومارك آدي في مسلسل يحمل العنوان نفسه عبر منصة البث التدفقي “ديزني +”.

أشهر أعمال توم ويلكنسون

وكان الفيلم الأساسي الذي حقق نجاحاً كبيراً عام 1997، فاز بجائزة الأوسكار لأفضل موسيقى أصلية لفيلم غنائي أو كوميدي، وكان مرشحاً لثلاث جوائز أخرى، من بينها أفضل فيلم وأفضل مخرج.

وأدى ويلكنسون في الفيلم دور رئيس العمال السابق جيرالد كوبر الذي أُسندت إليه مهمة مساعدة الرجال العاطلين من العمل على الرقص.

وحصل ويلكنسون أيضاً عن الدور نفسه على جائزة بافتا لأفضل ممثل مساعد.

وعلّق كارلايل على وفاة زميله في فُل مونتي ويلكنسون واصفاً إياه بأنه ممثل عملاق، وأحد الكبار ليس فقط في جيله بل في كل الأجيال.

أما النجم الأميركي جورج كلوني الذي مثّل مع الراحل في مايكل كلايتون، فقال لمجلة فرايتي إن توم كان يجعل كل مشروع أفضل. كان يجعل كل ممثل أفضل. لقد كان تجسيداً للأناقة. سنفتقده جميعاً.

وفاز ويلكنسون بجائزة غولدن غلوب عام 2009 وبجائزة إيمي عام 2008 عن تجسيده دور بنجامين فرانكلين، أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، في مسلسل جون آدامز عبر إتش بي أو، إلى جانب بول جياماتي.

 

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