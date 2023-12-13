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وفاة رئيس الهلال السابق بندر بن محمد

الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٨ مساءً
وفاة رئيس الهلال السابق بندر بن محمد
المواطن - فريق التحرير

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توفي رئيس نادي الهلال السابق، الأمير بندر بن محمد، اليوم الأربعاء، وسط حالة من الحزن على رحيله.

وفاة بندر بن محمد

وأعلن حساب تاريخ آل سعود الرسمي عبر منصة “إكس”، عن وفاة رئيس الهلال السابق، وقال: ” إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير بندر بن محمد”.

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بندر بن محمد
رئيس الهلال السابق الأمير بندر

وتابع حساب تاريخ آل سعود: “نسأل الله أن يرحمه ويغفر له وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجعل ما أصابه تكفيرًا لذنوبه ورفعًا في درجاته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان”.

بندر بن محمد
رئيس الهلال السابق الأمير بندر

فترة ذهبية مع الهلال

ويُعد الأمير بندر بن محمد أحد رموز الحركة الرياضية في السعودية، حيث كان رئيسًا لمجلس إدارة نادي الهلال خلال الفترة من عام 1996 وحتى عام 2000، وحقق العديد من الإنجازات.

ولُقب بالرئيس الذهبي للهلال، بعدما حقق في عهده عدة بطولات منها دوري أبطال آسيا 2000، الدوري السعودي موسم 1997\ 1998، كما فاز بثلاثة بطولات آسيوية، وعدد من الألقاب المحلية وبينها كأس المؤسس.

بندر بن محمد
رئيس الهلال السابق الأمير بندر

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