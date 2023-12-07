وقاء: السعودية الاستثناء الوحيد بعدم ظهور حمى الوادي منذ 23 عامًا

عدّ رئيس قطاع الصحة الحيوانية بالمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء”، الدكتور سند بن سالم الحربي، المملكة الاستثناء الوحيد من بين دول العالم التي لم يتكرر فيها ظهور مرض حمى الوادي المتصدع منذ عام 2000م.

إستراتيجية مكافحة المرض

ووفقًا للحربي، فإن إستراتيجية مكافحة المرض بالمملكة والتي تتمحور حول وقاية المواشي بالتحصين والإدارة المتكاملة لمكافحة النواقل قد ساهمت تلك الإجراءات في مكافحة النواقل في المملكة بصورة مباشرة في عدم ظهور حالات إيجابية للمرض في الإنسان أو الحيوان منذ عام 2000م.

حمى الوادي

جاء ذلك خلال ورشة العمل التعريفية بخطة ترسيم الأحزمة الوبائية لمرض حمى الوادي المتصدع والذي نظمه فرع مركز وقاء بمنطقة جازان.

واستعرضت الورشة التعريف ببرنامج الأحزمة الوبائية لحمى الوادي المتصدع بالمملكة، وأهم التحديثات في أنشطة وأعمال المكافحة، وطرق مكافحة النواقل من منظور علمي عبر الوسائل والخيارات، إضافة الى استعراض مخرجات ورشة العمل التعريفية بالرياض.

يُشار إلى أن مركز وقاء يعمل من خلال مبادرة الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية ذات الأولوية والمنبثقة من رؤية المملكة 2030م.