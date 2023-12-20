وقاية حول انتشار المتحور JN.1 في السعودية: لا يوجد ما يثير القلق

أكدت هيئة الصحة العامة (وقاية) أنها رصدت سرعة انتشار المتحور JN.1 محليًّا، حيث بلغت نسبته 36%، ولم يصاحب ذلك أي زيادة في تنويم العنايات المركزة.

وشددت وقاية، عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، على أنه لا يوجد ما يثير القلق.

نوع مختلف

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، أن JN.1 هو نوع مختلف بسبب انتشاره المتزايد بسرعة، لكن المنظمة لم تصنّف JN.1 على أنه متغير مثير للقلق، ليتم التعامل معه على أنها سلالة جديدة من فيروس SARS-CoV-2، مع احتمال زيادة خطورتها في ظل انخفاض فعالية لقاحات كورونا.

ما هو فيروس JN.1 الجديد؟

تقدر المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) الأمريكي، أن السلالة الفرعية لفيروس كورونا JN.1 تسبب الآن حوالي 20% من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووصفتها مراكز مكافحة الأمراض بأنها السلالة الأسرع نموًّا من الفيروس، حيث تشير التقديرات إلى أنه يسبب حوالي ثلث الإصابات الجديدة.