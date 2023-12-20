Icon

إطلاق المدينة الصناعية الثانية بعسير على مساحة 17.3 مليون متر مربع Icon محمية الإمام عبدالعزيز الملكية تُطلق 56 كائنًا مهددًا بالانقراض Icon وزير الداخلية يكرم الفائزين بجوائز مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023 Icon ترتيب دوري روشن قبل بدء مباريات الجولة الـ 18 Icon السعودية تعزي وتواسي الصين وشعبها الصديق في ضحايا زلزال قانسو Icon حساب الاتفاق يُشعل الصراع مع النصر Icon تعاون شاموسكا يخطف الأنظار بدوري روشن Icon التأمينات: 4 حالات تتيح صرف تعويض الدفعة الواحدة Icon استبعاد عمر السومة من قائمة سوريا بكأس آسيا 2023 Icon غوارديولا عن تدريب إسبانيا: سعيد مع مانشستر سيتي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
لم يصاحب ذلك أي زيادة في تنويم العنايات المركزة

وقاية حول انتشار المتحور JN.1 في السعودية: لا يوجد ما يثير القلق

الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٥ مساءً
وقاية حول انتشار المتحور JN.1 في السعودية: لا يوجد ما يثير القلق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت هيئة الصحة العامة (وقاية) أنها رصدت سرعة انتشار المتحور JN.1 محليًّا، حيث بلغت نسبته 36%، ولم يصاحب ذلك أي زيادة في تنويم العنايات المركزة.
وشددت وقاية، عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، على أنه لا يوجد ما يثير القلق.

نوع مختلف

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، أن JN.1 هو نوع مختلف بسبب انتشاره المتزايد بسرعة، لكن المنظمة لم تصنّف JN.1 على أنه متغير مثير للقلق، ليتم التعامل معه على أنها سلالة جديدة من فيروس SARS-CoV-2، مع احتمال زيادة خطورتها في ظل انخفاض فعالية لقاحات كورونا.

قد يهمّك أيضاً
حماس وإسرائيل منفتحتان على مناقشة وقف إطلاق النار في غزة

حماس وإسرائيل منفتحتان على مناقشة وقف إطلاق النار في غزة

3 نصائح مهمة لمربي الأغنام

3 نصائح مهمة لمربي الأغنام

ما هو فيروس JN.1 الجديد؟

تقدر المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) الأمريكي، أن السلالة الفرعية لفيروس كورونا JN.1 تسبب الآن حوالي 20% من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة الأمريكية.
ووصفتها مراكز مكافحة الأمراض بأنها السلالة الأسرع نموًّا من الفيروس، حيث تشير التقديرات إلى أنه يسبب حوالي ثلث الإصابات الجديدة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

صفقة وشيكة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل
العالم

صفقة وشيكة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

العالم
الهلال يوسع الفارق مع النصر لـ 10 نقاط بثنائية في الوحدة
الرياضة

الهلال يوسع الفارق مع النصر لـ 10...

الرياضة
ميسي يضرب موعدًا مع كريستيانو رونالدو بموسم الرياض في فبراير 2024
الرياضة

ميسي يضرب موعدًا مع كريستيانو رونالدو بموسم...

الرياضة
إطلاق أولى شاحنات النقل الكهربائية في السعودية
السعودية اليوم

إطلاق أولى شاحنات النقل الكهربائية في السعودية

السعودية اليوم
غروهي: درسنا الأهلي جيدًا ونسعى للفوز غدًا
آخر الاخبار

غروهي: درسنا الأهلي جيدًا ونسعى للفوز غدًا

آخر الاخبار
فيصل بن فرحان: ضرورة العودة لمسار السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان: ضرورة العودة لمسار السلام...

السعودية اليوم
صلاة الغائب على الشيخ نواف الأحمد بالحرم المكي والمسجد النبوي
السعودية اليوم

صلاة الغائب على الشيخ نواف الأحمد بالحرم...

السعودية اليوم
النفط يتراجع 3%
السوق

النفط يتراجع 3%

السوق

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه