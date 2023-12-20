حقيقة اقتراب جوشوا كيميتش من أهلي جدة تين هاج يصدم الاتحاد والنصر لقطات مذهلة لكوكب أورانوس بتفاصيل جديدة الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الصين في ضحايا زلزال جيشي وقاية: JN.1 متحور فرعي لـ كوفيد 19 ولا صحة للمتداول بأنه وباء جديد ضربة موجعة لـ النصر قبل مواجهة الاتفاق مدى خطورة متحور كورونا الجديد JN.1 بعدما أعلنت الصحة انتشاره الزمالك يتعادل مع ساجرادا الأنجولي ويعبر لربع نهائي الكونفيدرالية “المواطن” توثق عودة أنا عربية بنسخته الرابعة بـ 31 لقطة تأخرت في إعداد الشاي فقطع رأسها بالسيف وسار به في الشارع!
أكدت هيئة الصحة العامة (وقاية) أنه لا صحة لما يتم تداوله من مخاطر وتحذيرات من وباء جديد، فمتحور JN.1 يعتبر من المتحورات المتفرعة لـ كوفيد19، كما أن فاعلية التحصين بلقاح كوفيد 19 المطور قائمة ولا يوجد ما يستدعي القلق ولا يوجد حاجة لتطبيق إجراءات مشددة.
وشددت هيئة وقاية عبر منصة إكس على ضرورة أن يأخذ الجميع المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة.
وفي وقت سابق، أكدت هيئة الصحة العامة (وقاية) أنها رصدت سرعة انتشار المتحور JN.1 محليًّا، حيث بلغت نسبته 36%، ولم يصاحب ذلك أي زيادة في تنويم العنايات المركزة.
وشددت وقاية، عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، على أنه لا يوجد ما يثير القلق.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، أن JN.1 هو نوع مختلف بسبب انتشاره المتزايد بسرعة، لكن المنظمة لم تصنّف JN.1 على أنه متغير مثير للقلق، ليتم التعامل معه على أنها سلالة جديدة من فيروس SARS-CoV-2، مع احتمال زيادة خطورتها في ظل انخفاض فعالية لقاحات كورونا.