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فاعلية التحصين بلقاح كوفيد 19 المطور قائمة

وقاية: JN.1 متحور فرعي لـ كوفيد 19 ولا صحة للمتداول بأنه وباء جديد

الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٣ مساءً
وقاية: JN.1 متحور فرعي لـ كوفيد 19 ولا صحة للمتداول بأنه وباء جديد
المواطن - فريق التحرير

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أكدت هيئة الصحة العامة (وقاية) أنه لا صحة لما يتم تداوله من مخاطر وتحذيرات من وباء جديد، فمتحور JN.1 يعتبر من المتحورات المتفرعة لـ كوفيد19، كما أن فاعلية التحصين بلقاح كوفيد 19 المطور قائمة ولا يوجد ما يستدعي القلق ولا يوجد حاجة لتطبيق إجراءات مشددة.

وشددت هيئة وقاية عبر منصة إكس على ضرورة أن يأخذ الجميع المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة.

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انتشار JN.1

وفي وقت سابق، أكدت هيئة الصحة العامة (وقاية) أنها رصدت سرعة انتشار المتحور JN.1 محليًّا، حيث بلغت نسبته 36%، ولم يصاحب ذلك أي زيادة في تنويم العنايات المركزة.
وشددت وقاية، عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، على أنه لا يوجد ما يثير القلق.

نوع مختلف

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، أن JN.1 هو نوع مختلف بسبب انتشاره المتزايد بسرعة، لكن المنظمة لم تصنّف JN.1 على أنه متغير مثير للقلق، ليتم التعامل معه على أنها سلالة جديدة من فيروس SARS-CoV-2، مع احتمال زيادة خطورتها في ظل انخفاض فعالية لقاحات كورونا.

 

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