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ضمن منافسات مونديال الأندية

وقت إضافي في مباراة الأهلي وفلومينينسي

الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٥ مساءً
وقت إضافي في مباراة الأهلي وفلومينينسي
المواطن - فريق التحرير

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عقدت اللجنة المنظمة لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، اجتماعًا مع المارد الأحمر، اليوم الأحد، وكشفوا عن لائحة مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي.

مباراة الأهلي وفلومينينسي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، يوم غد الاثنين عند الساعة التاسعة مساء، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من مونديال الأندية.

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مباراة الأهلي ضد فلومينينسي
موعد المباراة – المصدر @AlAhly

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عبر موقعه الرسمي، أنه في حالة تعادل الأهلي وفلومينينسي في الوقت الأصلي، فسيتم لعب 30 دقيقة إضافية، وإذا استمر التعادل؛ فسوف يتم لعب ركلات الترجيح لتحديد المتأهل.

الأهلي المصري
لاعبو الفريق – المصدر @AlAhly

الفريقان في كأس العالم للأندية

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، بطل دوري أبطال إفريقيا إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية، بعد تجاوزه لعقبة الاتحاد في ربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

على الجانب الآخر، يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلومينينسي البرازيلي، بطل كوبا ليبرتادوريس، مشواره في كأس العالم للأندية 2023 من الدور نصف النهائي، ويأمل في مواصلة مشواره والمنافسة على اللقب.

فيليبي ميلو
لاعبو فلومينينسي – المصدر @FluminenseFC

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