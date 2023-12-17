وقت إضافي في مباراة الأهلي وفلومينينسي

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عقدت اللجنة المنظمة لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، اجتماعًا مع المارد الأحمر، اليوم الأحد، وكشفوا عن لائحة مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، يوم غد الاثنين عند الساعة التاسعة مساء، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من مونديال الأندية.
وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عبر موقعه الرسمي، أنه في حالة تعادل الأهلي وفلومينينسي في الوقت الأصلي، فسيتم لعب 30 دقيقة إضافية، وإذا استمر التعادل؛ فسوف يتم لعب ركلات الترجيح لتحديد المتأهل.
وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، بطل دوري أبطال إفريقيا إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية، بعد تجاوزه لعقبة الاتحاد في ربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف.
على الجانب الآخر، يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلومينينسي البرازيلي، بطل كوبا ليبرتادوريس، مشواره في كأس العالم للأندية 2023 من الدور نصف النهائي، ويأمل في مواصلة مشواره والمنافسة على اللقب.