وقت إضافي في مباراة الاتحاد والأهلي المصري

عقدت اللجنة المنظمة لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، اجتماعًا مع الأهلي المصري، اليوم الأربعاء، وكشفوا عن لائحة مباراة الاتحاد المقبلة.

اجتماع اللجنة المنظمة مع الأهلي

ونشر حساب النادي المصري عبر منصة “إكس”، صورًا من اجتماع اللجنة المنظمة للبطولة مع لاعبي الفريق الأول، مؤكدًا أنه سيكون هناك وقت إضافي في مباراة الاتحاد والأهلي؛ في حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

وشهد الاجتماع التحضيري للأهلي قبل بدء مشواره في كأس العالم للأندية 2023، الحديث عن كافة الأمور التنظيمية والإدارية الخاصة بالبطولة وملاعب المباريات وملاعب التدريب والانتقالات وتوقيت الإحماء ووصول الفريق للملعب.

مباراة الاتحاد والأهلي المصري

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد والأهلي المصري، يوم الجمعة المقبل، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى هذا الدور، بعدما تجاوز عقبة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في المباراة الافتتاحية، فيما يُشارك الأهلي المصري بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا.