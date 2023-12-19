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ضمن منافسات مونديال الأندية

وقت إضافي في مباراة مانشستر سيتي وأوراوا

الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٦ مساءً
وقت إضافي في مباراة مانشستر سيتي وأوراوا
المواطن - فريق التحرير

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عقدت اللجنة المنظمة لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، اجتماعًا مع مانشستر سيتي وأوراوا ريد دايموندز الياباني، وكشفوا عن اللائحة الخاصة بالمباراة.

مباراة مانشستر سيتي وأوراوا

ومن المقرر أن تُقام مباراة مانشستر سيتي وأوراوا، اليوم الثلاثاء عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مونديال الأندية.

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وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عبر موقعه الرسمي، أنه في حالة تعادل مانشستر سيتي وأوراوا، في الوقت الأصلي، فسيتم لعب 30 دقيقة إضافية، وإذا استمر التعادل؛ فسوف يتم لعب ركلات الترجيح لتحديد المتأهل.

مباراة مانشستر سيتي وأوراوا - مانشستر سيتي ضد أوراوا
موعد المباراة – المصدر @ManCity

الفريقان في كأس العالم للأندية

ويُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعدما نجح في حصد لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا، ويُعد المرشح الأبرز للفوز بالمونديال.

مان سيتي ضد كريستال بالاس

على الجانب الآخر، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا منافسات مونديال الأندية، بعد فوزه بلقب دوري أبطال آسيا، وبدأ مشواره من الدور ربع النهائي أمام كلوب ليون المكسيكي، وفاز بهدف دون رد.

أوراوا
لاعبو الفريق الياباني

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