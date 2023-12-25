Icon

حساب المواطن : توفر مستندات الاستقلالية شرط التسجيل كمستقل Icon وكيل أيمن يحيى: اللاعب نصراوي ولم نطلب 8 ملايين للتجديد Icon توقيع خطة عمل لمشروع تسهيل إجراءات المسافرين بين السعودية وقطر برًا Icon عبدالرزاق حمدالله يسعى لمواصلة هز الشباك بالكلاسيكو Icon كريستيانو رونالدو يبحث عن هدفه الأول ضد الاتحاد Icon أبرز 5 مخاطر يغطيها التأمين على العمالة المنزلية Icon فينسنت أبو بكر قد يعود لدوري روشن Icon تحذير: وضع منتجات التبغ في أماكن مرئية لمرتادي التموينات ممنوع Icon غاياردو في اختبار صعب ضد النصر Icon أجمل 3 أهداف في الجولة الـ18 بدوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
مؤكدًا اللجوء إلى القانون

وكيل أيمن يحيى: اللاعب نصراوي ولم نطلب 8 ملايين للتجديد

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٤ مساءً
وكيل أيمن يحيى: اللاعب نصراوي ولم نطلب 8 ملايين للتجديد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أنهى مشعل السفاعي، وكيل أيمن يحيى، الجدل المثار بشأن مستقبل اللاعب مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الفترة المقبلة.

غموض مستقبل أيمن يحيى مع النصر

وينتهي عقد أيمن يحيى مع النصر بنهاية الموسم الرياضي الحالي، وأكدت تقارير أن الإدارة تسعى لاستمراره لفترة أطول، إلا أن اللاعب رفض العرض الذي قُدم إليه، وسط أنباء عن تلقيه عروضًا من الاتحاد والهلال.

قد يهمّك أيضاً
تمارا أول شركة سعودية مليارية ناشئة في قطاع التقنية المالية

تمارا أول شركة سعودية مليارية ناشئة في قطاع التقنية المالية

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أوراوا والقناة الناقلة

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أوراوا والقناة الناقلة

نجم النصر أيمن يحيى
يحيى – المصدر @AlNassrFC

وعلق حساب يحمل اسم ماجد على منصة “إكس”، قائلًا: “حسب معلوماتي.. وكيل أيمن يحيى يطلب مبلغ قرابـة ٨ ملايين ريال سنوياً من أجل تجديد العقد، وعمولة عالية جداً إضافية للوكيل (أعلى من العمولة النظامية)”.

وتابع: “أيمن حريص على البقاء ويركز ويهتم بكل جدية لخدمة فريقه النصر.. أتمنى أخيراً أن الجمهور ما يحاسب اللاعب بسبب تصرفات غير محسوبة من وكيله ومساعدة اللاعب ليكون بكامل تركيزه في الفترة الهامة القادمة مع الفريق”.

أيمن يحيى
يحيى – المصدر @AlNassrFC

السفاعي ينفي هذه الأنباء

ومن جانبه، قام مشعل السفاعي، بإعادة نشر تغريدة ماجد، قبل قليل، وعلق قائلًا: “لم يكن في يوم من الأيام التويتر بالنسبة لي حديث للرد على (بعض) الحسابات التي تدعي مصلحة كيان أو حتى مصلحة لاعب”.

وأضاف: “كل حرف نطقت به غير صحيح بتاتاً.. أيمن يحيي (لاعب نصراوي ولازال).. أما إنك تتواصل معي من أجل أن أعطيك معلومة، ولا أجيب عليك وتفتري علي بأحاديث عارية من الصحة الجواب سوف يكون القانون هو الفيصل فيما بيننا”.

واختتم وكيل أيمن يحيى حديثه عبر حسابه الخاص على “إكس”، قائلًا: “رسالة: أنا شخص مؤتمن وكل ما يهمني فقط هو تأدية الأمانة الموكلة لي”.

أيمن يحيى
يحيى – المصدر spl

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير بندر بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز
السعودية اليوم

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير بندر بن...

السعودية اليوم
حساب المواطن : الموافقة على الاعتراض شرط دراسة الأهلية
حساب المواطن

حساب المواطن : الموافقة على الاعتراض شرط...

حساب المواطن
هل تتأثر الذاكرة بطريقة التنفس أثناء النوم؟
صحة وطب‎

هل تتأثر الذاكرة بطريقة التنفس أثناء النوم؟

صحة وطب‎
حساب المواطن يحدد موعد صرف الدعم حال انطباق الأهلية في ديسمبر
حساب المواطن

حساب المواطن يحدد موعد صرف الدعم حال...

حساب المواطن
كم عدد العمالة المنزلية المسموح للمواطن باستقدامها؟ مساند يجيب
السعودية اليوم

كم عدد العمالة المنزلية المسموح للمواطن باستقدامها؟...

السعودية اليوم
هل تمنع إصابة رونالدو اللاعب من المشاركة ضد الهلال ؟
الرياضة

هل تمنع إصابة رونالدو اللاعب من المشاركة...

الرياضة
خطة جديدة من الاتحاد لضم محمد صلاح
آخر الاخبار

خطة جديدة من الاتحاد لضم محمد صلاح

آخر الاخبار
أهداف ميتروفيتش الحاسمة تمنح الهلال 18 نقطة
الرياضة

أهداف ميتروفيتش الحاسمة تمنح الهلال 18 نقطة

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه