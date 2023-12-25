وكيل أيمن يحيى: اللاعب نصراوي ولم نطلب 8 ملايين للتجديد

أنهى مشعل السفاعي، وكيل أيمن يحيى، الجدل المثار بشأن مستقبل اللاعب مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الفترة المقبلة.

غموض مستقبل أيمن يحيى مع النصر

وينتهي عقد أيمن يحيى مع النصر بنهاية الموسم الرياضي الحالي، وأكدت تقارير أن الإدارة تسعى لاستمراره لفترة أطول، إلا أن اللاعب رفض العرض الذي قُدم إليه، وسط أنباء عن تلقيه عروضًا من الاتحاد والهلال.

وعلق حساب يحمل اسم ماجد على منصة “إكس”، قائلًا: “حسب معلوماتي.. وكيل أيمن يحيى يطلب مبلغ قرابـة ٨ ملايين ريال سنوياً من أجل تجديد العقد، وعمولة عالية جداً إضافية للوكيل (أعلى من العمولة النظامية)”.

وتابع: “أيمن حريص على البقاء ويركز ويهتم بكل جدية لخدمة فريقه النصر.. أتمنى أخيراً أن الجمهور ما يحاسب اللاعب بسبب تصرفات غير محسوبة من وكيله ومساعدة اللاعب ليكون بكامل تركيزه في الفترة الهامة القادمة مع الفريق”.

السفاعي ينفي هذه الأنباء

ومن جانبه، قام مشعل السفاعي، بإعادة نشر تغريدة ماجد، قبل قليل، وعلق قائلًا: “لم يكن في يوم من الأيام التويتر بالنسبة لي حديث للرد على (بعض) الحسابات التي تدعي مصلحة كيان أو حتى مصلحة لاعب”.

وأضاف: “كل حرف نطقت به غير صحيح بتاتاً.. أيمن يحيي (لاعب نصراوي ولازال).. أما إنك تتواصل معي من أجل أن أعطيك معلومة، ولا أجيب عليك وتفتري علي بأحاديث عارية من الصحة الجواب سوف يكون القانون هو الفيصل فيما بيننا”.

واختتم وكيل أيمن يحيى حديثه عبر حسابه الخاص على “إكس”، قائلًا: “رسالة: أنا شخص مؤتمن وكل ما يهمني فقط هو تأدية الأمانة الموكلة لي”.