وليد الفراج: الاتحاد سيعاني من غياب 11 لاعبًا أمام النصر

قال الإعلامي الرياضي وليد الفراج إن الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد سيعاني من غياب 11 لاعبًا في مباراة النصر المقبلة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الـ17 والمؤجلة بين الفريقين في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال الفراج في مقدمة حلقة اليوم السبت في برنامج ” أكشن مع وليد” : ” نبارك للرائد هذا الفوز المهم، كان الله في عون العميد سيدخل لقاء النصر منقوصًا من خدمات 11 لاعبًا، المباراة قد تكون فرصة سهلة للنصر لتحقيق فوز تاريخي”.

مشاكل الاتحاد مع نونو سانتو

وأضاف الفراج: “هل هذا هو العميد بطل الدوري الموسم الماضي؟، الفريق منذ بداية الموسم ووقت تواجد نونو سانتو ومن الواضح أنه يُعاني فنيًا ولماذا لم تتم إقالته مبكرًا”.

يذكر أن العميد خسر للمباراة الثالثة على التوالي بنتيجة 3-1، حيث خسر أمام ضمك قبل كأس العالم للأندية بنتيجة 3-1، وخسر بالنتيجة ذاتها أمام الأهلي المصري في كأس العالم للأندية، وخسر اليوم بنفس النتيجة أمام فريق الرائد.

سيواجه العميد، فريق النصر مساء الثلاثاء في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب ” الجوهرة المشعة” في جدة، وسيغيب عن صفوفه 10 لاعبين للإصابة بجانب إيقاف مدالله العليان بعد طرده في مباراة الرائد اليوم.