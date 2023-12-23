وليد الفراج: الاتحاد سيعاني من غياب 11 لاعبًا أمام النصر جداول الحصص الدراسية للأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الثاني ترتيب دوري روشن بعد خسارة الاتحاد موعد مباراة الوحدة والرياض في ختام الجولة الـ18 الاتحاد يواصل نزيف النقاط ويخسر من الرائد بثلاثية ضبط 3 مواطنين اصطادوا المها الوضيحي من محمية الملك سلمان إنتر ميلان يهزم ليتشي ويحافظ على صدارته لـ الدوري الإيطالي مساند يجيب على سؤال : كم يتطلب إصدار التأشيرة المنزلية الثالثة؟ ليفربول يرتضي التعادل مع آرسنال مزايا جديدة لنظام ويندوز 11 في أجهزة الحاسوب
قال الإعلامي الرياضي وليد الفراج إن الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد سيعاني من غياب 11 لاعبًا في مباراة النصر المقبلة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الـ17 والمؤجلة بين الفريقين في دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال الفراج في مقدمة حلقة اليوم السبت في برنامج ” أكشن مع وليد” : ” نبارك للرائد هذا الفوز المهم، كان الله في عون العميد سيدخل لقاء النصر منقوصًا من خدمات 11 لاعبًا، المباراة قد تكون فرصة سهلة للنصر لتحقيق فوز تاريخي”.
وأضاف الفراج: “هل هذا هو العميد بطل الدوري الموسم الماضي؟، الفريق منذ بداية الموسم ووقت تواجد نونو سانتو ومن الواضح أنه يُعاني فنيًا ولماذا لم تتم إقالته مبكرًا”.
يذكر أن العميد خسر للمباراة الثالثة على التوالي بنتيجة 3-1، حيث خسر أمام ضمك قبل كأس العالم للأندية بنتيجة 3-1، وخسر بالنتيجة ذاتها أمام الأهلي المصري في كأس العالم للأندية، وخسر اليوم بنفس النتيجة أمام فريق الرائد.
سيواجه العميد، فريق النصر مساء الثلاثاء في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب ” الجوهرة المشعة” في جدة، وسيغيب عن صفوفه 10 لاعبين للإصابة بجانب إيقاف مدالله العليان بعد طرده في مباراة الرائد اليوم.