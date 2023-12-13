وليد الفراج: مباراة الأهلي المصري اختبار حقيقي لـ الاتحاد ومدربه

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تحدث الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن مواجهة الاتحاد والأهلي المصري المقررة بعد غد في ربع نهائي كأس العالم للأندية.
وقال الفراج عبر حسابه في منصة ” إكس” : ” ستكون مباراة الأهلي اختبارًا حقيقيًا للاتحاد ولرؤية الأرجنتيني جاياردو، ولجدية بنزيما في تقديم كل ما لديه للفريق، أنا أحترم تاريخ وعراقة الأهلي لكن على الاتحاد أن يلعب المباراة كيوم يجب أن يُكتب فيه التاريخ، ستكون جمعة غير مسبوقة في أرض الجوهرة”.
وتنطلق المباراة مساء بعد غدٍ في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر على ملعب الجوهرة المشعة.
وتُعرض المباراة على قناة SSC1 HD بتعليق كل من المعلق فهد العتيبي والمعلق المصري مدحت شلبي.
وسبق لـ الاتحاد أن تقابل مع الأهلي في مونديال الأندية 2005 في اليابان، وفاز الاتحاد وقتها بهدف نجمه محمد نور.
ستكون مباراة الاهلي المصري اختبارا حقيقيا للاتحاد ولرؤية الأرجنتيني غاياردو ولجدية بنزيما في تقديم كل مالديه للفريق .
📍احترم تاريخ وعراقه النادي الاهلي لكن على الاتحاد ان يلعب المباراة كيوم يجب ان يكتب التاريخ فيه .
ستكون جمعة غير مسبوقه في أرض الجوهرة 🙏💛🖤❤️
— #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) December 13, 2023