جريزمان يحسم موقفه من الانتقال لدوري روشن ولي العهد: شكراً للعاملين في أجهزة الدولة الذين يخدمون وطنهم بكل إخلاص وتفانٍ أحلام فيوتشر بالتتويج تصطدم بخبرات الأهلي العويران: النصر بطل حقيقي والاتحاد يستحق الإشادة الشباب يسعى لضم نجم نابولي نيابة عن الملك سلمان.. ولي العهد يفتتح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى مدير الأمن العام يشهد حفل مسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن الكريم إعلان نتائج القبول المبدئي بالجوازات على رتبة جندي للرجال موعد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا هدف لـ مستفيدي إعانة البحث عن عمل: التزموا بضوابط البرنامج
توجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الخطاب الملكي تحت قبة الشورى، بالشكر للعاملين في أجهزة الدولة الذين يخدمون وطنهم بكل إخلاص وتفان.
فيديو | "نشكر العاملين في أجهزة الدولة الذين يخدمون وطنهم بكل إخلاص وتفان"#ولي_العهد يختتم جلسة افتتاح أعمال السنة الـ 4 لمجلس الشورى في دورته الـ 8#الخطاب_الملكي#الإخبارية pic.twitter.com/k2YoZWg6zW
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 27, 2023
وقال ولي العهد: “أشكر الإخوة والأخوات في المجلس وجميع العاملين في الدولة الذين يخدمون وطنهم بكل إخلاص وتفان سائلين الله أن يوفق الجميع إلى ما يحبه ويرضاه”.
وتعكس كلمات ولي العهد، استشعاره وتقديره لجهود جميع العاملين في أجهزة الدولة، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وانطلاقاً بالمملكة نحو القمة في شتى المجالات لتتبوأ مكانتها بين أرقى الأمم تقدما وازدهاراً.
ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، افتتح سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.