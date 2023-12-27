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ولي العهد: ‏شكراً للعاملين في أجهزة الدولة الذين يخدمون وطنهم بكل إخلاص وتفانٍ

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٥ مساءً
ولي العهد: ‏شكراً للعاملين في أجهزة الدولة الذين يخدمون وطنهم بكل إخلاص وتفانٍ
المواطن - فريق التحرير

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توجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الخطاب الملكي تحت قبة الشورى، بالشكر للعاملين في أجهزة الدولة الذين يخدمون وطنهم بكل إخلاص وتفان.

وقال ولي العهد: “أشكر الإخوة والأخوات في المجلس وجميع العاملين في الدولة الذين يخدمون وطنهم بكل إخلاص وتفان سائلين الله أن يوفق الجميع إلى ما يحبه ويرضاه”.

مستهدفات رؤية المملكة 2030

وتعكس كلمات ولي العهد، استشعاره وتقديره لجهود جميع العاملين في أجهزة الدولة، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وانطلاقاً بالمملكة نحو القمة في شتى المجالات لتتبوأ مكانتها بين أرقى الأمم تقدما وازدهاراً.

ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، افتتح سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.

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