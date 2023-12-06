ولي العهد لمترجم بوتين: السعودية أُعيد توحيدها ولم تكن مستعمرة من قبل

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صحح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لمترجم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معلومة قالها المترجم خلال لقاء ولي العهد بالرئيس الروسي في قصر اليمامة، مساء اليوم الأربعاء.
وقال المترجم: إن الاتحاد السوفيتي هو أول دولة اعترفت “باستقلال” المملكة العربية السعودية قبل حوالي 100 سنة، ليرد ولي العهد سريعًا بالقول: إنه تصحيحًا للمترجم، السعودية لم تستقل، لكن السعودية أُعيد توحيدها ولم تكن مستعمرة من قبل في التاريخ.
والتقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الروسي بوتين، اليوم في قصر اليمامة بالرياض، حيث عقدا جلسة مباحثات رسمية.
مصححا لمترجم #بوتين..
ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان: #السعودية أُعيد توحيدها ولم تكن مستعمرة من قبل pic.twitter.com/4Ke73SwOYx
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 6, 2023