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جرى استعراض العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس وزراء الهند

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٦ مساءً
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس وزراء الهند
المواطن - واس

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة رئيس وزراء الهند السيد ناريندرا مودي.

استعراض العلاقات

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

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