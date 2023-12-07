ولي العهد يجري اتصالًا بـ بولي عهد الكويت للاطمئنان على صحة الشيخ نواف الأحمد

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالاً هاتفياً اليوم، بصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت.

واطمأن سمو ولي العهد خلال الاتصال، على صحة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

فيما عبّر سمو ولي عهد دولة الكويت عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.