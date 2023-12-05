Icon

الأمر بالمعروف تنشر برامجها التوعوية في الجمعيات الأهلية والمجمعات التجارية بالخرج Icon تحذير : التغليف الحراري يبطل صكوك الملكية أمام المحاكم Icon تداول السعودية تلغي إدراج شركة دور للضيافة Icon حساب المواطن يوضح كيفية تسجيل عائلة فاقد الأهلية Icon الأمن السيبراني يحذر من 3 ثغرات تهدد مستخدمي سامسونغ وأندرويد وهواوي Icon المشي المتسارع يقي الأمراض ويرفع هرمون السعادة Icon أمطار ورياح نشطة تحد الرؤية ومركز الكوارث بمكة يحذر Icon تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء بنسبة 2% Icon لقطات مفزعة لغرق مدن بعد استضافتها مؤتمر كوب لتغير المناخ Icon سبب ارتفاع أسعار السيارات في السعودية عن دول الجوار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تعقد اليوم في الدوحة

ولي العهد يرأس وفد السعودية في القمة الخليجية الـ44

الثلاثاء ٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٩ صباحاً
ولي العهد يرأس وفد السعودية في القمة الخليجية الـ44
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، واستجابة للدعوة الموجهة من صاحب السمو الشيخ / تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، غادر – بحفظ الله ورعايته – صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – اليوم الثلاثاء 21 / 5 / 1445هـ الموافق 5 / 12 / 2023م؛ لترؤس وفد المملكة في الدورة الـ(44) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد في دولة قطر، وسيقوم سموه الكريم بزيارة رسمية لدولة قطر يلتقي خلالها مع سمو أمير دولة قطر؛ لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، وعقد مجلس التنسيق السعودي – القطري.
حفظ الله سموه في سفره وإقامته،،،

قد يهمّك أيضاً
استبعاد حسن كادش من قائمة الاتحاد ضد الخليج

استبعاد حسن كادش من قائمة الاتحاد ضد الخليج

طقس مستقر على معظم المناطق

طقس مستقر على معظم المناطق

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدفاع المدني: ابتعدوا عن تجمعات السيول والتزموا بالتعليمات
السعودية اليوم

الدفاع المدني: ابتعدوا عن تجمعات السيول والتزموا...

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة صدارة
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة صدارة

وظائف
وليد الفراج: نقص المعلومات عن الميركاتو السعودي سبب أزمات كثيرة
الرياضة

وليد الفراج: نقص المعلومات عن الميركاتو السعودي...

الرياضة
15 بطولة تزين مسيرة مارسيلو جاياردو قبل تدريبه للاتحاد
الرياضة

15 بطولة تزين مسيرة مارسيلو جاياردو قبل...

الرياضة
شاهد.. حالة مطرية غزيرة شرق حائل
السعودية اليوم

شاهد.. حالة مطرية غزيرة شرق حائل

السعودية اليوم
طريقة إنشاء حسابين في واتساب بنفس الهاتف
تكنولوجيا

طريقة إنشاء حسابين في واتساب بنفس الهاتف

تكنولوجيا
سامي النجعي: نسينا خسارتنا من الهلال ونركز في استقلال دوشنبه
الرياضة

سامي النجعي: نسينا خسارتنا من الهلال ونركز...

الرياضة
كريستيانو رونالدو يقود تشكيل النصر لمواجهة الأخدود
الرياضة

كريستيانو رونالدو يقود تشكيل النصر لمواجهة الأخدود

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه