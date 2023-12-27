ولي العهد يزور مفتي عام المملكة

زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

واطمأن سمو ولي العهد على صحة سماحة مفتي عام المملكة، داعياً له بموفور الصحة والعافية.