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ولي العهد يزور مفتي عام المملكة

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٣ مساءً
ولي العهد يزور مفتي عام المملكة
المواطن - فريق التحرير

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زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

واطمأن سمو ولي العهد على صحة سماحة مفتي عام المملكة، داعياً له بموفور الصحة والعافية.

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