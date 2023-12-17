ولي العهد يصل الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ نواف الأحمد

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وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى الكويت، لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله.
وقدم ولي العهد واجب العزاء لأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الصباح أمير الكويت في وفاة الشيخ نواف الأحمد.
فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان يعزي القيادة في الكويت في وفاة #الشيخ_نواف_الأحمد_الصباح #الإخبارية pic.twitter.com/fAySgYIG2P
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 17, 2023
فيديو | #ولي_العهد يعزي أخاه الشيخ مشعل الصباح في وفاة #الشيخ_نواف_الأحمد_الصباح #الإخبارية pic.twitter.com/AmrnlBXs8X
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 17, 2023
فيديو | #ولي_العهد يعزي القيادة في الكويت في وفاة #الشيخ_نواف_الأحمد_الصباح #الإخبارية pic.twitter.com/fUPCDkpXjT
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 17, 2023
فيديو | حديث أخوي بين #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان وأمير الكويت مشعل الصباح في عزاء #الشيخ_نواف_الأحمد_الصباح#الإخبارية pic.twitter.com/uhEBQyJRRW
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 17, 2023
فيديو | #ولي_العهد بعد تقديمه واجب العزاء في وفاة #الشيخ_نواف_الأحمد_الصباح #الإخبارية pic.twitter.com/YUaTtr3SV4
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 17, 2023
فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان يعزي القيادة في الكويت في وفاة #الشيخ_نواف_الأحمد_الصباح #الإخبارية pic.twitter.com/fAySgYIG2P
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 17, 2023
فيديو | #ولي_العهد خلال تقديمه واجب العزاء في وفاة #الشيخ_نواف_الأحمد_الصباح #الإخبارية pic.twitter.com/0nNwhFsSi6
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 17, 2023