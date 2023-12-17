ولي العهد يصل الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ نواف الأحمد

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى الكويت، لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله.

وقدم ولي العهد واجب العزاء لأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الصباح أمير الكويت في وفاة الشيخ نواف الأحمد.