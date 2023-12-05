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العمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك

ولي العهد يغادر الدوحة ويبعث برقية شكر لأمير قطر

الثلاثاء ٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٢ مساءً
ولي العهد يغادر الدوحة ويبعث برقية شكر لأمير قطر
المواطن - واس

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بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، برقية شكر، لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، إثر مغادرة سموه الدوحة، فيما يلي نصها:

صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لسموكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
صاحب السمو، لقد أكدت هذه الزيارة والمباحثات التي أجريناها مع سموكم متانة العلاقات الأخوية بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسموكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وأود أن أشيد بالنتائج التي توصلنا إليها خلال اجتماع مجلس التنسيق السعودي القطري، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين بلدينا الشقيقين.
كما أُشيد أيضاً بالنتائج الإيجابية التي تحققت في الدورة الـ(44) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة سموكم.
وأسأل الله العلي القدير أن يديم على سموكم الصحة والسعادة، وعلى الشعب القطري الشقيق الرخاء والازدهار.
وتقبلوا سموكم تحياتي وتقديري.

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الدوحة: 21 / 5 / 1445هـ
الموافق: 5 / 12 / 2023م

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