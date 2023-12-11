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ولي العهد يلتقي برئيس اللجنة الأولمبية الدولية

الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٦ مساءً
ولي العهد يلتقي برئيس اللجنة الأولمبية الدولية
المواطن - واس

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، اليوم، معالي رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ.

العلاقات الثنائية

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية واللجنة الأولمبية الدولية، بما ينعكس على تطور وازدهار الحركة الأولمبية والرياضية في المملكة وحول العالم.
حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
فيما حضر من جانب اللجنة الأولمبية الدولية، نائب رئيس اللجنة السيد سير ميانغ، وعدد من قياداتها.

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