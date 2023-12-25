صندوق الاستثمارات يحذر من عمليات الاحتيال: لا نقدم خدمات مباشرة للأفراد ولي العهد يهنئ الرئيس المصري بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة برنامج ريف: 6 منتجات مشمولة بالدعم في المنطقة الشرقية اتفاقيات الصين والسعودية جزء أساسي من استراتيجية تقليل التأثير العالمي لـ الدولار شركة السودة للتطوير تعلن عن وظائف شاغرة ينساب توصي بـ توزيع أرباح بقيمة 421 مليون ريال أرامكو تفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات الموارد البشرية تطلق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدة المروج الخضراء تكسو سهول وهضاب مكة المكرمة سكني: 6 شروط للتسجيل والحصول على الدعم
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، هنأه خلاله بمناسبة إعادة انتخاب فخامته لفترة رئاسية جديدة.
وعبر سمو ولي العهد، خلال الاتصال، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، المزيد من التقدم والرقي.
فيما أعرب فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن الشكر لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة.