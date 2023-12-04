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وندر جاردن بموسم الرياض.. تجربة ترفيهية فريدة في أكبر مدينة ملاهي متنقلة

الإثنين ٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٨ مساءً
وندر جاردن بموسم الرياض.. تجربة ترفيهية فريدة في أكبر مدينة ملاهي متنقلة
المواطن - تصوير: خالد الحمودي

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تشهد ملاهي وندر جاردن ضمن فعاليات موسم الرياض، إقبالاً من الزوار من جميع مناطق المملكة والخليج والعالم، للاستمتاع بأكبر حديقة ملاهٍ متنقلة.

فعاليات موسم الرياض

ويعد موسم الرياض الحالي لهذا العام 2023 الأضخم على الإطلاق مع 60% من مناطقه تتضمّن تجارب جديدة وفعاليات وتجارب ترفيهية مميزة.

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منطقة وندر جاردن

ومن أجمل هذه المناطق الجديدة منطقة وندر جاردن بموسم الرياض 2023 التي تحل مكان الرياض ونتر وندرلاند، والتي تعد أكبر مدينة ملاهٍ متنقلة بمساحة 500 ألف متر مربع، وهي واحدة من أجمل مناطق موسم الرياض وتضم عالماً من العجائب والترفيه والمتعة للكبار والصغار.

يذكر أن وندر جاردن في موسم الرياض هي أكبر مدينة ملاهٍ متنقلة وتم تصميمها لتناسب الأطفال والعائلات والكبار للاستمتاع بها على حد سواء.

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