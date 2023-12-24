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في ختام منافسات الجولة الـ18

وولفرهامبتون يكسب تشيلسي بثنائية ويزيد معاناته بالبريميرليج

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٥ مساءً
وولفرهامبتون يكسب تشيلسي بثنائية ويزيد معاناته بالبريميرليج
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة وولفرهامبتون ضد تشيلسي، في ختام منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بخسارة البلوز بهدفين مقابل هدف.

تعادل سلبي

وبدأت مباراة وولفرهامبتون ضد تشيلسي بشكل سريع، وظهر البلوز بشكل أفضل، وهدد المرمى عند الدقيقة الخامسة، بعدما تلقى أرماندو بروخا كرة من رحيم سترلينج في منطقة الجزاء، إلا أن ماريو ليمينا أبعدها.

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ومرر سترلينج كرة مميزة للمهاجم ليكولاس جاكسون، وأبعدها نليسون سيميدو، واستمرت سيطرة البلوز، وسط دفاع قوي من وولفرهامبتون، الذي بدأ يُشكل خطورة هجومية بعد مرور 15 دقيقة.

ولعب سترلينج ركلة حرة مرت أعلى المرمى عند الدقيقة 29، ونفذ بابلو سارابيا ركلة عند الدقيقة 31، إلا أن دفاع البلوز أبعدها، واستمرت المحاولات دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتعادل وولفرهامبتون ضد تشيلسي.

وولفرهامبتون ضد تشيلسي
جانب من المباراة – المصدر @Wolves

فوز وولفرهامبتون ضد تشيلسي

ومع بداية الشوط الثاني، نجح وولفرهامبتون في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 51 عن طريق ليمينا من ركنية لعبها سارابيا، وكاد جاكسون أن يتعادل، إلا أنه تباطأ في التسديد.

ماريو ليمينا
احتفال ليمينا – المصدر @Wolves

وأضاع الفريقان العديد من الفرص، وسط دفاع قوي، قبل أن يسجل مات دوهيرتي الهدف الثاني عند الدقيقة 93، وقلص نكونكو الفارق بعد متابعته لعرضية سترلينج عند الدقيقة 96، لتنتهي المباراة بفوز وولفرهامبتون ضد تشيلسي بنتيجة 2\1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي وولفرهامبتون رصيده إلى 22 نقطة في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق الأهداف عن البلوز صاحب المركز العاشر.

وولفرهامبتون ضد تشيلسي
جانب من المباراة – المصدر @ChelseaFC

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