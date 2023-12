ياسين بونو أفضل حارس إفريقي عن عام 2023

تُوج الحارس المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال ومنتخب المغرب، بجائزة أفضل حارس إفريقي عن عام 2023.

وفاز بونو بالجائزة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك بعد احتلاله المركز الرابع في بطولة كأس العالم 2022 مع المنتخب المغربي.

يذكر أن منتخب المغرب يستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 التي تُقام مطلع العام المقبل في كوت ديفوار.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة السادسة في كأس الأمم الإفريقية مع منتخبات “تنزانيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، زامبيا”.

Your Men's Goalkeeper of the Year for 2023 is.. 🥁

