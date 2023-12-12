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يُنافس كورتوا وإيديرسون

ياسين بونو مرشح لجائزة أفضل حارس بالعالم 2023

الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٠ مساءً
ياسين بونو مرشح لجائزة أفضل حارس بالعالم 2023
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مساء اليوم الثلاثاء، عن المرشحين النهائيين لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم 2023، وجاء حارس الهلال، المغربي ياسين بونو في الصدارة.

فيفا يكشف المرشحين النهائيين

وأوضح “فيفا” عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن ياسين بونو، تيبو كورتوا، وإيديرسون في القائمة النهائية للفوز بجائزة FIFA The Best لأفضل حارس مرمى للرجال لعام 2023.

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وأضاف: “تُكرِّم الجائزة اللاعبين الأكثر تميزاً في فئة الرجال خلال الفترة من 19 ديسمبر 2022 إلى 20 أغسطس 2023. وسيتم الإعلان عن الفائز خلال حفل سيقام في لندن في 15 من يناير 2024”.

 

أفضل حارس في العالم 2023
المرشحين للجائزة – المصدر @fifaworldcup_ar

تألق ياسين بونو

وخطف ياسين بونو الأنظار في الفترة التي يتم التقييم خلالها، حيث لعب دورًا بارزًا في تألق المنتخب المغربي بكأس العالم 2022، وحصوله على المركز الرابع في إنجاز عربي وإفريقي غير مسبوق بالمونديال.

ياسين بونو 1
بونو – المصدر @fifaworldcup_ar

وواصل بونو التألق مع فريقه السابق إشبيلية الإسباني، وقاده للتتويج بلقب الدوري الأوروبي للمرة السابعة في تاريخه، قبل أن ينتقل إلى صفوف الهلال في الصيف، لخوض تحدي جديد في مسيرته.

وتوج ياسين بونو بالأمس بجائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا لعام 2023، متفوقًا على حارس مرمى الأهلي والمنتخب المصري، محمد الشناوي، وحارس مانشستر يونايتد الحالي، الكاميروني أندريه أونانا.

ياسين بونو
بونو – المصدر @Alhilal_FC

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