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بعدما خاض 15 مباراة

ياسين بونو يتألق في دوري روشن بـ4 أرقام مميزة

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٥ مساءً
ياسين بونو يتألق في دوري روشن بـ4 أرقام مميزة
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم حارس المرمى المغربي ياسين بونو، مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ليكون من أبرز الحراس في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

أرقام ياسين بونو هذا الموسم

وشارك ياسين بونو في 15 مباراة بدوري روشن السعودي، ويُعد صاحب أعلى نسبة نجاح في التصديات بـ84%، ويتصدر قائمة الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك، حيث لم يستقبل أهداف في 10 مباريات.

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ياسين بونو
بونو – المصدر @Alhilal_FC

ويُعد ياسين بونو الأقل استقبالًا للأهداف، بعدما اهتزت شباكه 7 مرات، كما أنه ثالث حارس عربي يصل لـ+10 كلين شيت في الدوري السعودي للمحترفين في موسم واحد بعد عبدالله المعيوف وفاروق بن مصطفى.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

 فوز الهلال ضد الوحدة

ولعب الهلال ضد الوحدة بالأمس على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بهدفين دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 47 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي من 15 انتصارًا وتعادلين، متفوقًا بـ10 نقاط عن أقرب منافسيه النصر.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

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