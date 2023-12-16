ياسين بونو يتألق في دوري روشن بـ4 أرقام مميزة

يُقدم حارس المرمى المغربي ياسين بونو، مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ليكون من أبرز الحراس في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

أرقام ياسين بونو هذا الموسم

وشارك ياسين بونو في 15 مباراة بدوري روشن السعودي، ويُعد صاحب أعلى نسبة نجاح في التصديات بـ84%، ويتصدر قائمة الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك، حيث لم يستقبل أهداف في 10 مباريات.

ويُعد ياسين بونو الأقل استقبالًا للأهداف، بعدما اهتزت شباكه 7 مرات، كما أنه ثالث حارس عربي يصل لـ+10 كلين شيت في الدوري السعودي للمحترفين في موسم واحد بعد عبدالله المعيوف وفاروق بن مصطفى.

فوز الهلال ضد الوحدة

ولعب الهلال ضد الوحدة بالأمس على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بهدفين دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 47 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي من 15 انتصارًا وتعادلين، متفوقًا بـ10 نقاط عن أقرب منافسيه النصر.