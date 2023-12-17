ياسين بونو يسعى لكسر رقم غروهي

يتطلع حارس المرمى المغربي ياسين بونو، لمواصلة التألق مع الهلال في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وتحقيق رقم قياسي جديد.

ياسين بونو يسعى لمواصلة التألق

ويُقدم ياسين بونو مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث شارك في 15 مباراة بدوري روشن السعودي، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 10 مرات، وقام بـ38 تصديًا ناجحًا.

ويأمل ياسين بونو في مواصلة التألق وتحطيم الرقم القياسي الخاص بحارس مرمى الاتحاد، البرازيلي مارسيلو غروهي، حيث لم يستقبل أهدافًا في 19 مباراة من أصل 30 مواجهة خاضها في دوري روشن السعودي الموسم الماضي.

الهلال في دوري روشن

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره أبها، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 47 نقطة، من الفوز في 15 مباراة والتعادل مرتين، متفوقًا بـ10 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.