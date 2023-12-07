يحظر على أي شخص غير مخول رسميًّا التدخل في أعمال طاقم قيادة الطائرة

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حذرت النيابة العامة، أي شخص غير مخول رسميًّا أن يتدخل في أعمال أي عضو من طاقم قيادة الطائرة، أو يعوقه عن عمله، أثناء فترة الطيران.
وشددت النيابة العامة، عبر منشور على صفحتها الرسمية بمنصة إكس، على حظر ارتكاب أي عمل من شأنه تعريض سلامة الطائرة أو طاقم قيادتها أو ركابها للخطر.
وقالت النيابة العامة: تطبق على الجرائم والأفعال التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدني والطائرات؛ أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن، التي وافقت عليها المملكة وأحكام الأنظمة المطبقة في المملكة.