يزيد الراجحي يحصد لقب فخر الوطن

قام رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان الفيصل، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة عبداللطيف جميل، حسن جميل، السائق العالمي يزيد الراجحي، بعد تألقه في موسم 2023.

تكريم يزيد الراجحي

وتم تكريم يزيد الراجحي بالأمس في فندق انتركونتيننتال بالرياض، وذلك لتحقيقه لقب البطولة السعودية تويوتا لموسم 2023 ونجاحه في حملة الدفاع عن لقبه للمرة الثالثة على التوالي.

كما حظي يزيد الراجحي بالتكريم بلقب “فخر الوطن” بحضور شخصيات بارزة في مجال رياضة المحركات، ومشاركة واسعة من مختلف الفئات، وبتواجد إعلامي ذائع الصيت وذلك لإنجازاته اللافتة في الراليات الصحراوية سواء على الصعيد المحلي أو الصعيد العالمي في أعلى فئة للسيارات الـ T1 بلس.

وقدّم السائق المخضرم في الراليات الصحراوية، يزيد الراجحي أداءً مميزًا في بطولة السعودية تويوتا لموسم 2023 برفقة ملاحه الألماني تيمو غوتشالك، وانتزع الفوز باللقب في ثلاث جولات من أصل أربع جولات.

وتألق يزيد الراجحي في تحديات التضاريس المتنوعة في أرجاء السعودية، انطلاقًا من جولة تبوك-نيوم، ثم جولة القصيم، والختام في جولة جدة (عدا الجولة الافتتاحية في حائل التي لم يشارك بها بسبب الإصابة).

الراجحي سعيد بالتتويج

وأعرب يزيد الراجحي عن سعادته وفخره بالتكريم الذي حظي به داخل بلاده وخارجها حيث يشارك البطل العالمي في الراليات التي تُقام على أرض وطنه، والتي تعتبر مضمارًا لأصعب وأقسى التحديات، بما في ذلك رالي داكار.

وتابع: “بفضل الله عز وجل، أشعر بفخر كبير لتكريمي اليوم في حفل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بفوزي بلقب بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية للموسم 2023 وللمرة الثالثة تواليًا على متن سيارة تويوتا هايلوكس بالشراكة مع الشريك الرسمي شركة عبداللطيف للسيارات”.

وأضاف يزيد الراجحي: “حقًا، أنا فخور جدًا بهذا التكريم وأعرب عن شكري لله على هذه الفرصة.. أتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل مع شريكي الرسمي عبداللطيف جميل، سواء داخل السعودية أو خارجها، وأتمنى من الله أن يوفقنا في هذه المهمة الوطنية الرفيعة”.

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، قد كرم الراجحي قبل شهر تقريبًا، بعد إنجازاته اللافتة في الراليات العالمية في الـ W2RC الذي يُصنف ضمن الراليات الطويلة وفي كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها؛ والتي تمكن من الفوز بلقبها مرتين متتاليتين في مسيرته.