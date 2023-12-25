Icon

أرامكو تفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات Icon الموارد البشرية تطلق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدة Icon المروج الخضراء تكسو سهول وهضاب مكة المكرمة Icon سكني: 6 شروط للتسجيل والحصول على الدعم Icon حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الدفعة لا يوجد Icon التعليم: اختبارات منتصف الفصل الدراسي تبدأ الأحد المقبل Icon توقعات قوية لاكتتابات الشرق الأوسط في 2024 بعدما حققت 10.5 مليار دولار Icon الهيئة الملكية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات Icon زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة Icon سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 6 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
بنسبة 7.5% عن النصف الثاني

ينساب توصي بـ توزيع أرباح بقيمة 421 مليون ريال

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٨ صباحاً
ينساب توصي بـ توزيع أرباح بقيمة 421 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات “ينساب” عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2023، بإجمالي 421.87 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة 562.5 مليون سهم.

وأوضحت شركة ينساب، في بيان على “تداول”، اليوم الاثنين، أن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.75 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5%.

قد يهمّك أيضاً
لا إصابات بين المواطنين السعوديين بحادث إطلاق النار في براغ

لا إصابات بين المواطنين السعوديين بحادث إطلاق النار في براغ

إيقاف 4 مواطنين قاموا بخيانة الأمانة والتصرف بأموال جمعية خيرية غير ربحية

إيقاف 4 مواطنين قاموا بخيانة الأمانة والتصرف بأموال جمعية خيرية غير ربحية

أحقية توزيع الأرباح

وحددت الشركة تاريخ أحقية الأرباح في يوم الأحد 25 فبراير 2024، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، موضحة أن تاريخ التوزيع سيكون في يوم 14 مارس 2024.

وتفاقمت خسائر شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات “ينساب” في الربع الثالث من العام 2023 بنسبة 164%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 161 مليون ريال.

وأتت النتائج مخالفة لمتوسط توقعات المحللين عند تسجيل أرباح فصلية بقيمة 24 مليون ريال.

وعزت الشركة تفاقم الخسائر إلى انخفاض الكميات المنتجة و المباعة نتيجة للتوقف المؤقت لمصانع الشركة، بالإضافة إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لبعض المنتجات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محافظ الغاط يطلق حملة الأمر بالمعروف “اعتناء”
السعودية اليوم

محافظ الغاط يطلق حملة الأمر بالمعروف “اعتناء”

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون
وظائف

وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون

وظائف
قائد القوات المشتركة يبحث أوجه التعاون مع وزير الدفاع اليمني
السعودية اليوم

قائد القوات المشتركة يبحث أوجه التعاون مع...

السعودية اليوم
عطل يصيب منصة إكس ويربك ملايين المستخدمين
تكنولوجيا

عطل يصيب منصة إكس ويربك ملايين المستخدمين

تكنولوجيا
الأهلي المصري يُتوج بـ برونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه
الرياضة

الأهلي المصري يُتوج بـ برونزية كأس العالم...

الرياضة
مانشستر سيتي بطلًا لـ كأس العالم للأندية برباعية في فلومينينسي
الرياضة

مانشستر سيتي بطلًا لـ كأس العالم للأندية...

الرياضة
كوكا كولا تسحب آلاف المنتجات من الأسواق الأمريكية بسبب مواد غريبة
حصاد اليوم

كوكا كولا تسحب آلاف المنتجات من الأسواق...

حصاد اليوم
نجم مانشستر سيتي يُلمح لموافقته على الانضمام لـ الهلال
الرياضة

نجم مانشستر سيتي يُلمح لموافقته على الانضمام...

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه