ينساب توصي بـ توزيع أرباح بقيمة 421 مليون ريال

أعلنت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات “ينساب” عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2023، بإجمالي 421.87 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة 562.5 مليون سهم.

وأوضحت شركة ينساب، في بيان على “تداول”، اليوم الاثنين، أن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.75 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5%.

أحقية توزيع الأرباح

وحددت الشركة تاريخ أحقية الأرباح في يوم الأحد 25 فبراير 2024، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، موضحة أن تاريخ التوزيع سيكون في يوم 14 مارس 2024.

وتفاقمت خسائر شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات “ينساب” في الربع الثالث من العام 2023 بنسبة 164%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 161 مليون ريال.

وأتت النتائج مخالفة لمتوسط توقعات المحللين عند تسجيل أرباح فصلية بقيمة 24 مليون ريال.

وعزت الشركة تفاقم الخسائر إلى انخفاض الكميات المنتجة و المباعة نتيجة للتوقف المؤقت لمصانع الشركة، بالإضافة إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لبعض المنتجات.