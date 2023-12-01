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قبل ديربي الرياض ضد النصر

يوم الجمعة فأل خير لـ الهلال هذا الموسم

الجمعة ١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٨ مساءً
يوم الجمعة فأل خير لـ الهلال هذا الموسم
المواطن - فريق التحرير

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يتطلع الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، لمواصلة تفوقه في مباريات دوري روشن السعودي يوم الجمعة، وتجاوز عقبة النصر.

الهلال يتفوق في مباريات الجمعة

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره النصر، عند الساعة التاسعة مساء اليوم، على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، في الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي.

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نادي الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

ويُعد ديربي الرياض، هو المواجهة الثامنة التي يخوضها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال يوم الجمعة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ولم يتعثر في أي لقاء، حيث حقق الفوز فيهم، ما يُحفز اللاعبين للانتصار اليوم.

ويأمل جيسوس في مواصلة سلسلة الانتصارات هذا الموسم، والفوز بالديربي، لزيادة فارق النقاط مع المنافسين، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لخطف الثلاث نقاط، أملًا في انتزاع الصدارة بالجولات القادمة.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

الفريقان بدوري روشن

وقبل ديربي الرياض اليوم، ينفرد الأزرق بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 38 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الثاني بـ34 نقطة.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

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