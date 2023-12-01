1.4 مليار دولار قيمة صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات على فنادق روكو فورتيه

وقع صندوق الاستثمارات العامة على اتفاق ملزم للاستحواذ على حصة أقلية كبيرة في سلسة فنادق “روكو فورتيه” البريطانية الفاخرة، فيما احتفظت عائلة فورتيه بحصة أغلبية مسيطرة.

أهمية الاستثمار في سلسلة فنادق روكو فورتيه

ووفقاً لبيان رسمي صادر عن سلسة فنادق “روكو فورتيه”، فإن الصفقة شهدت تخارج الصندوق الاستراتيجي الإيطالي من السلسلة، ويخضع إتمامها لموافقة الجهات التنظيمية. سيحتفظ المؤسس روكو فورتيه بمنصب رئيس الإدارة التنفيذي للسلسلة، إلى جانب أولغا بوليزي، التي ستستمر في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.

وسيسرع صندوق الاستثمارات العامة من توسع العلامة التجارية في كل من الأسواق العالمية الحالية والجديدة، الذي يشمل 8 مشروعات جديدة تم افتتاحها أو جرى التعهد بإنشائها في السنوات الأخيرة. وتدير المجموعة حالياً 14 فندقاً ومنتجعاً، بالإضافة إلى 20 فيلا خاصة، بما في ذلك بعض العقارات الأكثر شهرة في أوروبا. ومن المقرر افتتاح ثلاثة فنادق أخرى في عامي 2024 و2025، بحسب البيان.

قيمة صفقة الاستحواذ

وبينما لم يكشف البيان عن قيمة الصفقة؛ أشارت بلومبرغ في وقت سابق إلى أن قيمة سلسلة الفنادق ستبلغ 1.3 مليار دولار (1.4 مليار دولار) بناء على تلك الصفقة.

وقال تركي النويصر، نائب محافظ الصندوق السيادي السعودي ورئيس قسم الاستثمارات الدولية: “يعكس استثمارنا في فنادق روكو فورتيه ثقة صندوق الاستثمارات العامة في الفرص التجارية وقوة قطاعي الضيافة والسياحة الدوليين، اللذين أظهرا مرونة ملحوظة في السنوات الأخيرة. وباعتباره مستثمراً نشطاً على المدى الطويل، سيواصل صندوق الاستثمارات الاستثمار بشكل استراتيجي في القطاعات الواعدة لتحقيق عوائد مستدامة عالمياً”.

أهمية الصفقة

وتعد فنادق روكو فورتيه هي سلسلة فنادق فاخرة تعمل في عدة وجهات حول العالم. وتتميز فنادق روكو فورتيه بتصميمها العصري والفريد، وتوفر تجربة إقامة مميزة للنزلاء.

تقدم فنادق روكو فورتيه مجموعة متنوعة من وسائل الراحة والخدمات الراقية، بما في ذلك غرف فاخرة مجهزة بأحدث التقنيات، ومطاعم وبارات راقية، ومرافق للاجتماعات والفعاليات، ومنتجعات صحية ومراكز تجميل، وغيرها من المرافق حسب الموقع.

جهود ولي العهد في تنويع الاقتصاد

جدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة، الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يستثمر بقوة في قطاع الضيافة بهدف تعزيز قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية ضمن جهود تنوع الاقتصاد.

وفي العام الماضي، استثمر 50 مليون دولار في “هابيتاس” (Habitas)، وهي شركة مشغلة للمساكن تركز على الاستدامة، إلى جانب مجموعة “إيه أند كيه ترافيل” (A&K Travel Group)، كما ضخ 900 مليون دولار في دعم التوسع العالمي لـ”مجموعة أمان” (Aman Group).