Icon

10 أشواط نهائية للمحليين وصقّاري المستقبل في مهرجان الصقور Icon الفيفا يُلبي رغبة الاتحاد قبل انطلاق مونديال الأندية Icon خطة دينية نوعية لتعظيم البيت الحرام وتعزيز قدسيته Icon رباعية تُهدي الفوز لـ توتنهام ضد نيوكاسل Icon ضربة قوية لـ ستاربكس تكبدها 11 مليار دولار Icon لحظة اندلاع حريق هائل في مطار بريستول البريطاني Icon موجة رعب بسبب سلالة كورونا الجديدة المتفجرة Icon كم عدد العمالة المنزلية المعفاة من رسوم المقابل المالي؟ Icon موعد مباراة الهلال والتعاون والقناة الناقلة Icon مصير هالاند من المشاركة بمونديال الأندية بعد مباراة لوتون تاون ضد مان سيتي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بمشاركة عدد كبير من الصقّارين المحليين المحترفين

10 أشواط نهائية للمحليين وصقّاري المستقبل في مهرجان الصقور

الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٢ مساءً
10 أشواط نهائية للمحليين وصقّاري المستقبل في مهرجان الصقور
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انطلقت، اليوم، الأشواط النهائية لمسابقة الملواح للمحليين تحت اسم (كأس الملك عبدالعزيز) لكل فئة، في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023؛ الذي يُنظمه نادي الصقور السعودي بمقره في ملهم (شمال مدينة الرياض)، بمشاركة عدد كبير من الصقّارين المحليين المحترفين والمُلاك المفتوح والأشبال (صقّار المستقبل).

7 أشواط للمحليين

وشهد اليوم الثالث عشر من المهرجان، إقامة سبعة أشواط للمحليين، وشوطين لكأس المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، إضافة إلى الشوط الثاني لفئة صقّار المستقبل، حيث فاز الصقّار خالد بن عمر البقمي بكأس الملك عبدالعزيز لشوط فئة شاهين فرخ محترفين بالصقر (عافور)، تلاه برغش بن محمد المنصوري في المرتبتين الثانية والثالثة، ونال الصقّار فهد بن محمد المنصوري كأس الملك عبدالعزيز لشوط فئة شاهين قرناس محترفين بصقره (شامة)، وحل ثانيًا حميد بن محمد المنصوري، ثم برغش بن محمد المنصوري.

قد يهمّك أيضاً
القوفي: زراعة 1396 عضوًا من متبرعين أحياء و342 عضوًا من متوفين

القوفي: زراعة 1396 عضوًا من متبرعين أحياء و342 عضوًا من متوفين

أمطار ورياح نشطة تحد الرؤية ومركز الكوارث بمكة يحذر

أمطار ورياح نشطة تحد الرؤية ومركز الكوارث بمكة يحذر

واستطاع الصقّار ماجد بن معجب الدوسري الفوز بكأس الملك عبدالعزيز عن شوط فئة شاهين فرخ مُلاك من خلال الصقر (ريف)، تلاه عبدالعزيز بن محمد الطويل، ثم محمد بن معجب الدوسري، فيما حصد الصقّار ناصر بن علي المري كأس الملك عبدالعزيز عن شوط فئة شاهين قرناس مُلاك بصقره (وحدها)، وجاء عبدالرحمن بن هليل العنزي في المركز الثاني، وسليمان بن سالم الشمري ثالثًا.

وحقق الصقّار محسن بن ناصر المري، كأس الملك عبدالعزيز عن شوط فئة شاهين فرخ مُلاك مفتوح بالصقر (عليا)، وحل ثانيًا محمد بن فهد الموسى، ورفاعي بن بندر المطيري بالمرتبة الثالثة، ونال الصقّار علي بن جابر المري كأس الملك عبدالعزيز عن شوط فئة شاهين قرناس مُلاك مفتوح بصقره (غمران)، تلاه فهد بن جابر المري، وعلي بن محسن المري.

وحصد الصقّار سعيد بن مصبح الشدي كأس الملك عبدالعزيز عن شوط فئة حر فرخ إنتاج محلي عبر الصقر (مدهال)، وجاء ثانيًا برغش بن محمد المنصوري، وفي المركز الثالث فهد بن محمد المنصوري.

من جهة أخرى، فاز الصقّار عزام بن عادل الملوحي بكأس المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور عن شوط جير بيور فرخ بالصقر (كلاش)، وحل ثانيًا فضل بن عيسى الخاطر، وفيصل بن مقحم القحطاني في المرتبة الثالثة، واقتنص الصقّار فهد بن محمد المنصوري كأس المزاد الدولي في شوط فئة قرموشة جير فرخ بصقره (قروش)، تلاه عبدالله بن حسن الفضلي، ثم أمين بن عبدالله الملاح، بينما نال الصقّار الشبل علي بن سعيد المري لقب شوط صقّار المستقبل فئة جير تبع فرخ بالصقر (الحنيش)، تلاه سعيد بن عبدالمحسن المري، وناصر بن عبدالمحسن الغيثاني.

ويخصص نادي الصقور السعودي دعمًا للصقارين بجوائز تتجاوز قيمتها 33.6 مليون ريال للفائزين من المحليين والدوليين بمسابقتي الملواح والمزاين في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023؛ دعمًا للصقارين، وتحفيزًا لهم على المشاركة والتنافس على ألقاب (كأس الملك عبدالعزيز) في كل فئة، وأشواط (سيف الملك) التي تجمع النخبة.

وشهد المهرجان هذا العام تطورات عديدة، أبرزها؛ استحداث عدد من الأشواط في مسابقة الملواح، وتتويج عدد أكبر من الفائزين بأشواطه، ورفع عدد المراكز؛ التي تُمنح لها الجوائز في شوط الإنتاج المحلي، إلى 20 فائزًا، وإضافة شوط لصقور (المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور) في المسابقة ذاتها.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية
وظائف

وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

وظائف
6 أمتعة غير مسموح السفر بها عبر مطار الملك عبدالعزيز
السعودية اليوم

6 أمتعة غير مسموح السفر بها عبر...

السعودية اليوم
فوز ثمين لـ مان يونايتد ضد تشيلسي
الرياضة

فوز ثمين لـ مان يونايتد ضد تشيلسي

الرياضة
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم القابضة
وظائف

وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم القابضة

وظائف
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 207.30 ريال
السوق

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21...

السوق
نفقات ميزانية 2024: القطاع العسكري 269 مليار ريال والتعليم 195 مليارًا
السعودية اليوم

نفقات ميزانية 2024: القطاع العسكري 269 مليار...

السعودية اليوم
مفاجأة سارة لـ الهلال قبل مواجهة النصر
الرياضة

مفاجأة سارة لـ الهلال قبل مواجهة النصر

الرياضة
تعليم الرياض يجري المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية
حصاد اليوم

تعليم الرياض يجري المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية

حصاد اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه