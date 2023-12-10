10 أشواط نهائية للمحليين وصقّاري المستقبل في مهرجان الصقور

انطلقت، اليوم، الأشواط النهائية لمسابقة الملواح للمحليين تحت اسم (كأس الملك عبدالعزيز) لكل فئة، في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023؛ الذي يُنظمه نادي الصقور السعودي بمقره في ملهم (شمال مدينة الرياض)، بمشاركة عدد كبير من الصقّارين المحليين المحترفين والمُلاك المفتوح والأشبال (صقّار المستقبل).

7 أشواط للمحليين

وشهد اليوم الثالث عشر من المهرجان، إقامة سبعة أشواط للمحليين، وشوطين لكأس المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، إضافة إلى الشوط الثاني لفئة صقّار المستقبل، حيث فاز الصقّار خالد بن عمر البقمي بكأس الملك عبدالعزيز لشوط فئة شاهين فرخ محترفين بالصقر (عافور)، تلاه برغش بن محمد المنصوري في المرتبتين الثانية والثالثة، ونال الصقّار فهد بن محمد المنصوري كأس الملك عبدالعزيز لشوط فئة شاهين قرناس محترفين بصقره (شامة)، وحل ثانيًا حميد بن محمد المنصوري، ثم برغش بن محمد المنصوري.

واستطاع الصقّار ماجد بن معجب الدوسري الفوز بكأس الملك عبدالعزيز عن شوط فئة شاهين فرخ مُلاك من خلال الصقر (ريف)، تلاه عبدالعزيز بن محمد الطويل، ثم محمد بن معجب الدوسري، فيما حصد الصقّار ناصر بن علي المري كأس الملك عبدالعزيز عن شوط فئة شاهين قرناس مُلاك بصقره (وحدها)، وجاء عبدالرحمن بن هليل العنزي في المركز الثاني، وسليمان بن سالم الشمري ثالثًا.

وحقق الصقّار محسن بن ناصر المري، كأس الملك عبدالعزيز عن شوط فئة شاهين فرخ مُلاك مفتوح بالصقر (عليا)، وحل ثانيًا محمد بن فهد الموسى، ورفاعي بن بندر المطيري بالمرتبة الثالثة، ونال الصقّار علي بن جابر المري كأس الملك عبدالعزيز عن شوط فئة شاهين قرناس مُلاك مفتوح بصقره (غمران)، تلاه فهد بن جابر المري، وعلي بن محسن المري.

وحصد الصقّار سعيد بن مصبح الشدي كأس الملك عبدالعزيز عن شوط فئة حر فرخ إنتاج محلي عبر الصقر (مدهال)، وجاء ثانيًا برغش بن محمد المنصوري، وفي المركز الثالث فهد بن محمد المنصوري.

من جهة أخرى، فاز الصقّار عزام بن عادل الملوحي بكأس المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور عن شوط جير بيور فرخ بالصقر (كلاش)، وحل ثانيًا فضل بن عيسى الخاطر، وفيصل بن مقحم القحطاني في المرتبة الثالثة، واقتنص الصقّار فهد بن محمد المنصوري كأس المزاد الدولي في شوط فئة قرموشة جير فرخ بصقره (قروش)، تلاه عبدالله بن حسن الفضلي، ثم أمين بن عبدالله الملاح، بينما نال الصقّار الشبل علي بن سعيد المري لقب شوط صقّار المستقبل فئة جير تبع فرخ بالصقر (الحنيش)، تلاه سعيد بن عبدالمحسن المري، وناصر بن عبدالمحسن الغيثاني.

ويخصص نادي الصقور السعودي دعمًا للصقارين بجوائز تتجاوز قيمتها 33.6 مليون ريال للفائزين من المحليين والدوليين بمسابقتي الملواح والمزاين في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023؛ دعمًا للصقارين، وتحفيزًا لهم على المشاركة والتنافس على ألقاب (كأس الملك عبدالعزيز) في كل فئة، وأشواط (سيف الملك) التي تجمع النخبة.

وشهد المهرجان هذا العام تطورات عديدة، أبرزها؛ استحداث عدد من الأشواط في مسابقة الملواح، وتتويج عدد أكبر من الفائزين بأشواطه، ورفع عدد المراكز؛ التي تُمنح لها الجوائز في شوط الإنتاج المحلي، إلى 20 فائزًا، وإضافة شوط لصقور (المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور) في المسابقة ذاتها.