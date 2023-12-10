10 ملايين زائر لفعاليات موسم الرياض 2023

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أعلن موسم الرياض وصول عدد زواره إلى 10 ملايين زائر خلال 50 يومًا من انطلاقته، حيث بدأت أرقام زياراته في التصاعد منذ افتتاحه في أواخر أكتوبر الماضي بعدد من الفعاليات أبرزها نزال أشرس رجل في العالم.
وشهد موسم الرياض خلال الفترة الماضية إقبالًا كبيرًا من الزوار في جميع مناطقه الترفيهية، كما يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حضورًا استثنائيًّا؛ نظرا لما تضمه من فعاليات متنوعة في مختلف المجالات الترفيهية.
وخلال الفترة الحالية تستمر ضمن أحداث الموسم فعاليات مهرجان “أنا عربية” الذي يعد واحدا من أبرز المهرجانات العربية في جمع مصممي الأزياء والديكورات والمجوهرات، في حين تبدأ اليوم الخميس فعاليات مهرجان الفود ترك بمشاركة أفضل 100 متجر أطعمة متنقلة، كما سيشهد يوم 23 ديسمبر الجاري نزالات اليوم الحاسم للملاكمة، في حين تقام خلال يومي 26- 27 ديسمبر منافسات كأس موسم الرياض للتنس للرجال والنساء، وفي 29 ديسمبر مباراة نهائي السوبر التركي بين فريقي فنربخشة وجالطة سراي في إستاد الأول بارك بالعاصمة الرياض.
ويتيح موسم الرياض لزواره تجربة عدد من الحفلات الموسيقية والمعارض والمهرجانات وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب المنطقة عبر تطبيق webook من خلال الرابط: هنا.