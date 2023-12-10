10 مواجهات عربية بكأس العالم للأندية

تنتظر الجماهير مواجهة عربية خالصة في كأس العالم للأندية 2023، بين الاتحاد والأهلي المصري ضمن منافسات الدور الثاني من البطولة.

الاتحاد يتجاوز أوكلاند

ولعب الاتحاد ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي بالأمس، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، في المباراة الافتتاحية بكأس العالم للأندية 2023، وفاز العميد بنتيجة 3\0، ليضرب موعدًا من الأهلي، يوم الجمعة المقبل.

مواجهات عربية في كأس العالم للأندية

وتُعد مباراة الاتحاد والأهلي المصري هي المواجهة العربية رقم 11 في تاريخ بطولة مونديال الأندية، التي انطلقت نسختها الأولى في عام 2000، وشهدت اصطدام النصر بالرجاء البيضاوي المغربي.

وفاز النصر على الرجاء بنتيجة 4\3 في مرحلة المجموعات، قبل أن يُلاقي الاتحاد فريق الأهلي المصري في كأس العالم للأندية 2005، وفاز العميد بهدف، وتجاوز السد القطري نظيره الترجي التونسي بنتيجة 2\1 في عام 2011.

وعادت المواجهات العربية مجددًا في مونديال الأندية نسخة عام 2018، عندما فاز العين الإماراتي على الترجي بثلاثية نظيفة، ولعب الهلال ضد الترجي في عام 2019، ونجح الزعيم في الفوز بهدف دون رد.

وفي كأس العالم للأندية 2019 أيضًا، لعب الترجي ضد السد في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، وفاز الفريق التونسي بنتيجة 6\2، وفاز الأهلي المصري على الدحيل القطري بهدف نظيف في كأس العالم للأندية 2020.

وحقق الهلال فوزًا كاسحًا ضد الجزيرة الإماراتي بنتيجة 6\1 في نسخة عام 2021، قبل أن يخسر الزعيم ضد الأهلي المصري بنتيجة 4\0 في مباراة تحديد المركز الثالث، وتفوق الأزرق على الوداد المغربي بركلات الترجيح في النسخة الماضية.