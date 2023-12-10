Icon

10 مواجهات عربية بكأس العالم للأندية Icon فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع في غزة مع نظيره الإيراني Icon رقم مميز لـ الاتحاد مع غاياردو Icon سابك توقع مذكرة تفاهم لبحث فرص إزالة الكربون من صناعة الكيماويات Icon الجالي: الإسكان والبلديات قطاعات مهمة وحيوية تمس حياة المواطنين Icon إنفانتينو مهنئًا بنزيما: إنجاز مذهل للاعب عظيم Icon مزايا وعيوب سينما الطريق والموقع الواحد في حلقة نقاشية بالرياض Icon انطلاق الجولة الـ17 من دوري روشن غدًا Icon أرقام رومارينيو في كأس العالم للأندية Icon جسر الملك فهد : صلاحية الهوية أو الجواز 3 أشهر شرط السفر إلى البحرين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
قبل صدام الاتحاد والأهلي

10 مواجهات عربية بكأس العالم للأندية

الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٦ مساءً
10 مواجهات عربية بكأس العالم للأندية
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

تنتظر الجماهير مواجهة عربية خالصة في كأس العالم للأندية 2023، بين الاتحاد والأهلي المصري ضمن منافسات الدور الثاني من البطولة.

الاتحاد يتجاوز أوكلاند

ولعب الاتحاد ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي بالأمس، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، في المباراة الافتتاحية بكأس العالم للأندية 2023، وفاز العميد بنتيجة 3\0، ليضرب موعدًا من الأهلي، يوم الجمعة المقبل.

قد يهمّك أيضاً
قتلى وجرحى في انهيار منجم للذهب في دولة إفريقية

قتلى وجرحى في انهيار منجم للذهب في دولة إفريقية

الحصيني: استمرار الحالة الممطرة الخامسة في ثالث أيام المربعانية

الحصيني: استمرار الحالة الممطرة الخامسة في ثالث أيام المربعانية

الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

مواجهات عربية في كأس العالم للأندية

وتُعد مباراة الاتحاد والأهلي المصري هي المواجهة العربية رقم 11 في تاريخ بطولة مونديال الأندية، التي انطلقت نسختها الأولى في عام 2000، وشهدت اصطدام النصر بالرجاء البيضاوي المغربي.

النصر والرجاء
جانب من مباراة النصر والرجاء – المصدر @fifacom_ar

وفاز النصر على الرجاء بنتيجة 4\3 في مرحلة المجموعات، قبل أن يُلاقي الاتحاد فريق الأهلي المصري في كأس العالم للأندية 2005، وفاز العميد بهدف، وتجاوز السد القطري نظيره الترجي التونسي بنتيجة 2\1 في عام 2011.

وعادت المواجهات العربية مجددًا في مونديال الأندية نسخة عام 2018، عندما فاز العين الإماراتي على الترجي بثلاثية نظيفة، ولعب الهلال ضد الترجي في عام 2019، ونجح الزعيم في الفوز بهدف دون رد.

مباراة الهلال والترجي - السعودية
جانب من مباراة الهلال والترجي

وفي كأس العالم للأندية 2019 أيضًا، لعب الترجي ضد السد في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، وفاز الفريق التونسي بنتيجة 6\2، وفاز الأهلي المصري على الدحيل القطري بهدف نظيف في كأس العالم للأندية 2020.

وحقق الهلال فوزًا كاسحًا ضد الجزيرة الإماراتي بنتيجة 6\1 في نسخة عام 2021، قبل أن يخسر الزعيم ضد الأهلي المصري بنتيجة 4\0 في مباراة تحديد المركز الثالث، وتفوق الأزرق على الوداد المغربي بركلات الترجيح في النسخة الماضية.

الهلال والأهلي المصري في كأس العالم للأندية
مباراة الهلال والأهلي – المصدر fifa

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير الرياضة: دورة الألعاب السعودية فرصة عظيمة لأكثر من 6000 رياضي لإظهار قدراتهم
الرياضة

وزير الرياضة: دورة الألعاب السعودية فرصة عظيمة...

الرياضة
حرس الحدود يحبط محاولة تهريب 160 كجم قات مخدر بجازان
أخبار أمنية

حرس الحدود يحبط محاولة تهريب 160 كجم...

أخبار أمنية
النصر يتألق مع كاسترو ويحقق رقمًا غائبًا منذ 2014
آخر الاخبار

النصر يتألق مع كاسترو ويحقق رقمًا غائبًا...

آخر الاخبار
قائمة أدوية ممنوعة على مرضى القلب
صحة وطب‎

قائمة أدوية ممنوعة على مرضى القلب

صحة وطب‎
معلومات عن القاتل الصامت في اليوم العالمي للسكري
صحة وطب‎

معلومات عن القاتل الصامت في اليوم العالمي...

صحة وطب‎
سحب رعدية ممطرة على مكة المكرمة وجدة والليث
السعودية اليوم

سحب رعدية ممطرة على مكة المكرمة وجدة...

السعودية اليوم
إنقاذ شخص سقط في بئر بالعرضيات وهو بصحة جيدة
السعودية اليوم

إنقاذ شخص سقط في بئر بالعرضيات وهو...

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه