Icon

الثميري مستشارًا للمدير العام ومتحدثًا رسميًّا لـ تعليم منطقة الرياض Icon الحزم يخطف التعادل ضد الاتفاق Icon الرياض يُعرقل ضمك ويفوز بهدف غراي Icon 10 وظائف شاغرة بفروع شركة رتال Icon وظائف شاغرة بمجموعة الراشد في 9 مدن Icon خالد الفيصل لـ سعود بن مشعل: الاستماع لمطالب الأهلي وتذليل الصعوبات Icon نجم إنتر ميلان يرفض عرض الهلال Icon فيرمينو يحسم موقفه من الاستمرار مع الأهلي Icon تساقط البرد بأحجام كبيرة جنوب حائل Icon السلبية تحسم الشوط الأول بين الاتفاق والحزم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

10 وظائف شاغرة بفروع شركة رتال

الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢١ مساءً
10 وظائف شاغرة بفروع شركة رتال
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الخبر، وجدة، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة رتال

وأبرزت شركة رتال للتطوير العمراني، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
الشباب يسعى لضم نجم نابولي

الشباب يسعى لضم نجم نابولي

الجهني: المرتزقة يحصدون أموال الحمقى والسعودية ماضية بتحقيق الرؤية

الجهني: المرتزقة يحصدون أموال الحمقى والسعودية ماضية بتحقيق الرؤية

– مشرف تنظيف واجهات.

– مراقب المستندات.

– مشرف إدارة المخاطر.

– مفتش ضمان ومراقبة الجودة.

– فني تشطيب.

– مشرف تحليل الجودة.

– موظف المشتريات.

– مهندس المشتريات.

– مساعد إداري.

– مصمم داخلي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة رتال للتطوير العمراني، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بفروع قطار سار
وظائف

وظائف شاغرة بفروع قطار سار

وظائف
القتل تعزيراً لمواطن قَتَل زوجة أخيه وابنتها دهساً بسيارته
السعودية اليوم

القتل تعزيراً لمواطن قَتَل زوجة أخيه وابنتها...

السعودية اليوم
3 طرق لتسديد الرخصة المهنية
السعودية اليوم

3 طرق لتسديد الرخصة المهنية

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في فروع روشن العقارية
وظائف

وظائف شاغرة في فروع روشن العقارية

وظائف
13 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال
وظائف

13 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

وظائف
عدم حضور النصر لـ اجتماع توثيق البطولات السعودية يثير الجدل .. والجماهير تكشف السبب
الرياضة

عدم حضور النصر لـ اجتماع توثيق البطولات...

الرياضة
كيفية تأمين محادثات واتساب ويب بكلمة مرور
تكنولوجيا

كيفية تأمين محادثات واتساب ويب بكلمة مرور

تكنولوجيا
إغلاق طريق الهدا مؤقتًا في الاتجاهين
السعودية اليوم

إغلاق طريق الهدا مؤقتًا في الاتجاهين

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه