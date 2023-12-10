10 وظائف شاغرة بفروع شركة رتال

أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الخبر، وجدة، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة رتال

وأبرزت شركة رتال للتطوير العمراني، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف تنظيف واجهات.

– مراقب المستندات.

– مشرف إدارة المخاطر.

– مفتش ضمان ومراقبة الجودة.

– فني تشطيب.

– مشرف تحليل الجودة.

– موظف المشتريات.

– مهندس المشتريات.

– مساعد إداري.

– مصمم داخلي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة رتال للتطوير العمراني، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)