10 وظائف شاغرة لدى عبداللطيف جميل للتمويل السعودية رائدة الأعمال الإغاثية ببذل سخي وحضور إنساني تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة أوراوا الياباني سبب يدفع النصر للتفكير في ضم سلمان الفرج مشعل الأحمد يؤدي اليمين الدستورية في مجلس الأمة الكويتي غدًا موقف مُعقد لـ الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا السماح بزراعة القمح والأعلاف الموسمية يسهم في استدامة الموارد الطبيعية اكتمال الشبكة الرئيسية لـ حافلات الرياض لاعبان يغادران النصر في حال قدوم محمد الشناوي تخصيص خطبة الجمعة القادمة عن خطر تناقل الشائعات وضرورة نبذها
أعلنت شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (10) وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من محافظات المنطقة الشرقية، والرياض.
وبيّنت شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مسؤول ائتمان (عدد 6 وظائف/ الشرقية).
– مسؤول ائتمان (عدد 4 وظائف/ الرياض).
وأوضحت شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 فبراير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)