10 وظائف شاغرة لدى عبداللطيف جميل للتمويل

أعلنت شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (10) وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من محافظات المنطقة الشرقية، والرياض.

تفاصيل وظائف عبداللطيف جميل للتمويل

وبيّنت شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول ائتمان (عدد 6 وظائف/ الشرقية).

– مسؤول ائتمان (عدد 4 وظائف/ الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 فبراير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)