100 مساهمة تهديفية لـ سالم الدوسري بدوري المحترفين

يُقدم النجم سالم الدوسري مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليصل إلى 100 مساهمة تهديفية.

سالم الدوسري يصل لـ100 مساهمة

ولفت حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، اليوم الأحد، إلى أن سالم الدوسري انضم إلى قائمة نادي الـ100 مساهمة تهديفية في الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009.

ونجح سالم الدوسري في تسجيل 59 هدفًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وقدم 41 تمريرة حاسمة، كان آخرها في ديربي الرياض الأخير ضد النصر، ليُساهم في فوز الأزرق بثلاثية دون رد.

وتعود أول مساهمة تهديفية لسالم الدوسري مع الهلال في الدوري السعودي للمحترفين إلى ديربي الرياض، يوم 24 نوفمبر عام 2011، والذي انتهى بخسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بثلاثة أهداف دون رد أيضًا.

الهلال بطل الشتاء

ووصل الهلال إلى 41 نقطة من 15 مباراة، ليحصد لقب بطل الشتاء، قبل إنهاء الدور الأول في دوري روشن السعودي، وذلك بغض النظر عن نتيجة الجولتين الأخيرتين ضد الطائي والوحدة.

وتُعد هذه المرة السادسة التي يحصد فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لقب بطل الشتاء، كما أنه الأكثر تتويجًا بالدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه في موسم 2008\ 2009.