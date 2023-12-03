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بعد تألقه اللافت مع الهلال

100 مساهمة تهديفية لـ سالم الدوسري بدوري المحترفين

الأحد ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣١ مساءً
100 مساهمة تهديفية لـ سالم الدوسري بدوري المحترفين
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم النجم سالم الدوسري مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليصل إلى 100 مساهمة تهديفية.

سالم الدوسري يصل لـ100 مساهمة

ولفت حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، اليوم الأحد، إلى أن سالم الدوسري انضم إلى قائمة نادي الـ100 مساهمة تهديفية في الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009.

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سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @Alhilal_FC

ونجح سالم الدوسري في تسجيل 59 هدفًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وقدم 41 تمريرة حاسمة، كان آخرها في ديربي الرياض الأخير ضد النصر، ليُساهم في فوز الأزرق بثلاثية دون رد.

وتعود أول مساهمة تهديفية لسالم الدوسري مع الهلال في الدوري السعودي للمحترفين إلى ديربي الرياض، يوم 24 نوفمبر عام 2011، والذي انتهى بخسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بثلاثة أهداف دون رد أيضًا.

سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @Alhilal_FC

الهلال بطل الشتاء

ووصل الهلال إلى 41 نقطة من 15 مباراة، ليحصد لقب بطل الشتاء، قبل إنهاء الدور الأول في دوري روشن السعودي، وذلك بغض النظر عن نتيجة الجولتين الأخيرتين ضد الطائي والوحدة.

وتُعد هذه المرة السادسة التي يحصد فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لقب بطل الشتاء، كما أنه الأكثر تتويجًا بالدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه في موسم 2008\ 2009.

الهلال في الدوري السعودي
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_EN

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