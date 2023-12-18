100 مليون يورو تُطلق سراح نجم برشلونة لـ الدوري السعودي

يستعد نادي برشلونة الإسباني للتخلص من أحد لاعبيه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

تعادل برشلونة وفالنسيا

وقالت صحيفة Sport الكتالونية إنه وبسبب تراجع مستوى اللاعب البرازيلي رافينيا خاصة في مباراة برشلونة وفالنسيا الأخيرة في الدوري الإسباني، فسوف يتخلص منه البارشا في يناير لأحد أندية الدوري السعودي مقابل 100 مليون يورو.

ولا يعد رافينيا اللاعب الوحيد الذي ينوي البارشا التخلص منه للدوري السعودي، حيث يرغب في التخلص من النجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي.

وذكر الإعلامي “محمد القاعود” المقرب من الأهلي عبر حسابه في منصة “إكس” أن الأهلي برئاسة خالد العيسى استقر على التعاقد مع النجم البولندي إما في يناير أو في صيف العام المقبل.

ويرغب البارشا في فسخ العقد مع النجم البولندي بسبب مستواه الفني السيئ.

وكان برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، قال: إن مسؤولي نادي برشلونة لاحظوا انخفاض مستوى ليفاندوفسكي في الموسم الرياضي الحالي، نظرًا لتقدمه في العمر؛ حيث يبلغ 35 عامًا، بجانب الراتب الضخم الذي يحصل عليه.

وأشار البرنامج الإسباني، إلى أن المهاجم البولندي حصل في موسمه الأول مع الفريق الكتالوني على 10 ملايين يورو، إلا أن راتبه ارتفع هذا الموسم إلى 13 مليونًا، وسيصل إلى 16 في الموسم المقبل.

وتُمني إدارة نادي برشلونة النفس بالحصول على عائد مالي كبير من بيع ليفاندوفسكي، خاصة أنها دفعت 50 مليونًا من أجل شرائه، وتأمل في بيعه بدوري روشن السعودي.