11 وظيفة شاغرة لدى وزارة الطاقة

أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي مجالس ولجان دولية.

– أخصائي أول مجالس ولجان دولية.

– خبير تطوير أعمال.

– سكرتير.

– أخصائي أول حوكمة.

– أخصائي أول التزام.

– أخصائي أول تطوير سياسات.

– خبير أول تطوير سياسات.

– محلل مشاريع بحثية.

– أخصائي صادر ووارد.

– أخصائي أول صادر ووارد.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)