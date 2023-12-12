Icon

وظائف شاغرة لدى الفطيم القابضة Icon المواساة توزع 350 مليون ريال أرباحًا على المساهمين Icon 12 وظيفة شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية Icon التأمينات : إصابات العمل تشمل 4 أنواع من الحوادث Icon رئيس الريال يُحفز إندريك بإنجازات رونالدو Icon منافسة مشتعلة على صدارة هدافي دوري روشن Icon العالم على موعد مع حدث يتكرر كل 4 سنوات Icon الأهلي والاتحاد يحاولان حسم صفقة مودريتش في يناير Icon قانوني يعلن سحب قضية تسجيلات حمدالله من “كاس” Icon فوارق درجات الحرارة تصل 5 مئوية داخل المدينة الواحدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

12 وظيفة شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٨ مساءً
12 وظيفة شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف سعود الطبية

وأفادت مدينة الملك سعود الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
حقيقة اقتراب جوشوا كيميتش من أهلي جدة

حقيقة اقتراب جوشوا كيميتش من أهلي جدة

أسعار النفط تعاود الصعود وبرميل برنت بـ78.12 دولار

أسعار النفط تعاود الصعود وبرميل برنت بـ78.12 دولار

– أخصائي دعم خدمات تقنية المعلومات.

– كبير مسؤولي النظم.

– مطور ربط وتكامل.

– أخصائي نظم معلوماتية صحية.

– مطور واجهات المستخدم.

– أخصائي حلول الأنظمة الإدارية.

– محلل أول أعمال.

– خبير تحليل الأعمال.

– مسؤول قواعد بيانات.

– كاتب محتوى أول.

– أخصائي الفيزيولوجيا العصبية/ تخطيط كهربية الدماغ.

– استشاري مساعد جراحة السمنة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 10 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير بندر بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز
السعودية اليوم

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير بندر بن...

السعودية اليوم
حساب المواطن : الموافقة على الاعتراض شرط دراسة الأهلية
حساب المواطن

حساب المواطن : الموافقة على الاعتراض شرط...

حساب المواطن
هل تتأثر الذاكرة بطريقة التنفس أثناء النوم؟
صحة وطب‎

هل تتأثر الذاكرة بطريقة التنفس أثناء النوم؟

صحة وطب‎
حساب المواطن يحدد موعد صرف الدعم حال انطباق الأهلية في ديسمبر
حساب المواطن

حساب المواطن يحدد موعد صرف الدعم حال...

حساب المواطن
كم عدد العمالة المنزلية المسموح للمواطن باستقدامها؟ مساند يجيب
السعودية اليوم

كم عدد العمالة المنزلية المسموح للمواطن باستقدامها؟...

السعودية اليوم
هل تمنع إصابة رونالدو اللاعب من المشاركة ضد الهلال ؟
الرياضة

هل تمنع إصابة رونالدو اللاعب من المشاركة...

الرياضة
خطة جديدة من الاتحاد لضم محمد صلاح
آخر الاخبار

خطة جديدة من الاتحاد لضم محمد صلاح

آخر الاخبار
أهداف ميتروفيتش الحاسمة تمنح الهلال 18 نقطة
الرياضة

أهداف ميتروفيتش الحاسمة تمنح الهلال 18 نقطة

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه