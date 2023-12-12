12 وظيفة شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف سعود الطبية

وأفادت مدينة الملك سعود الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي دعم خدمات تقنية المعلومات.

– كبير مسؤولي النظم.

– مطور ربط وتكامل.

– أخصائي نظم معلوماتية صحية.

– مطور واجهات المستخدم.

– أخصائي حلول الأنظمة الإدارية.

– محلل أول أعمال.

– خبير تحليل الأعمال.

– مسؤول قواعد بيانات.

– كاتب محتوى أول.

– أخصائي الفيزيولوجيا العصبية/ تخطيط كهربية الدماغ.

– استشاري مساعد جراحة السمنة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 10 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)