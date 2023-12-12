12 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة النظم المبتكرة لتقنية الحديثة وأعمال الحاسب الآلي” في منطقة جازان.

تفاصيل وظائف التأهيل والإحلال

وأبرز برنامج التأهيل والإحلال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس شبكات (عدد وظيفتين).

– كبير المهندسين (عدد وظيفتين).

– أخصائي دعم تطبيقات (عدد وظيفتين).

– أخصائي إدارة مشاريع (عدد وظيفتين)

– فني كابلات شبكة (عدد وظيفتين)

– موظف دعم فني.

– كاتب تقني.

التقديم على الوظائف

وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)