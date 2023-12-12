12 وظيفة شاغرة للجنسين لدى التأهيل والإحلال

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة محجوب، وشركة طويق للصيانة والتشغيل المحدودة، وشركة أساس العالمية المحدودة، وشركة رواد الجزيرة للتجارة والمقاولات” في كل من الجبيل، وجازان، ورأس الخير.

تفاصيل وظائف التأهيل والإحلال

وأبرز برنامج التأهيل والإحلال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي طب طوارئ (عدد 6 وظائف للجنسين/ الجبيل).

– فني أشعة (عدد وظيفتين للجنسين/ الجبيل).

– مشغل حاسب آلي (الجبيل).

– أمين مستودع (جازان).

– مشغل معدات (رأس الخير).

– حرفي ورشة (رأس الخير).

التقديم على الوظائف

وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)