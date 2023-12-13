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13 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٣ مساءً
13 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عن توفّر وظائف فنية وأمنية وإدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الابتدائية والكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة مشاتل العاصمة الحديثة، وشركة طويق للصيانة والتشغيل المحدودة، وشركة مجموعة سدر للتجارة والمقاولات، وشركة ابتكار للتقنية، وشركة الطريس السعودية للمقاولات” في كل من الجبيل، وجازان، ورأس الخير.

تفاصيل وظائف التأهيل والإحلال

وأبرز برنامج التأهيل والإحلال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مشغل معدات ثقيلة (عدد وظيفتين/ الجبيل).

– عامل نخيل (عدد 3 وظائف/ الجبيل).

– كهربائي (الجبيل).

– نجار (الجبيل).

– حارس أمن (عدد وظيفتين/ الجبيل).

– موظف دعم فني (عدد وظيفتين/ الجبيل).

– فني سنترال (جازان).

– موظف مشتريات (رأس الخير).

التقديم على الوظائف

وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 5 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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