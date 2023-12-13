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13 وظيفة شاغرة لدى شركة EY

الجمعة ٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٦ مساءً
13 وظيفة شاغرة لدى شركة EY
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة إرنست ويونغ “EY”، المتخصصة بمجالات الضمان والضرائب والاستشارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة EY

وأبرزت شركة إرنست ويونغ، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مستشار أول/ استشارات ضرائب الأعمال.

– مدير التمويل المستدام والتقارير.

– مستشار أول/ سلسلة التوريد والعمليات.

– مستشار أول/ خدمات تغير المناخ والاستدامة.

– مدير التسعير التحويلي.

– مستشار أول/ تقييمات المراجعة.

– مدير الاستشارات الضريبية الدولية.

– المدير التنفيذي للتقييم.

– مستشار أول/ المخاطر المؤسسية.

– مساعد مدير خدمات النزاهة.

– مدير استشارات الأعمال/ التمويل.

– مدير أول المخاطر المؤسسية/ استشارات الأعمال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة إرنست ويونغ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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