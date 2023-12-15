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15 مليون ريال تُنهي خلاف حمدالله مع النصر

الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٠ مساءً
15 مليون ريال تُنهي خلاف حمدالله مع النصر
المواطن - فريق التحرير

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كشف الإعلامي وليد الفراج عن أن نادي النصر يدرس إنهاء خلافه مع المغربي عبدالرزاق حمدالله مقابل 15 مليون ريال.

وكان حمدالله رفع قضية على نادي النصر في محكمة التحكيم الدولية “كاس” بسبب عدم حصوله على مستحقاته عند فسخ العقد معه في نوفمبر 2021.

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وعلق الناقد الرياضي حامد البلوي: “من رأيي أن محكمة الكاس هي من تحدد مصير القضية لأن القضية أصبح بها الكثير من الأطراف المعنيين وأرى أن حكم محكمة أفضل بكثير من حل ودي”.

وكان النجم المغربي رحل عن النصر وانضم لنادي الاتحاد في ديسمبر من عام 2021 بعد فسخ العقد مع النصر، ونجح خلال عامين مع الاتحاد في الفوز بلقبي دوري روشن والسوبر السعودي.

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