15 مليون ريال تُنهي خلاف حمدالله مع النصر

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كشف الإعلامي وليد الفراج عن أن نادي النصر يدرس إنهاء خلافه مع المغربي عبدالرزاق حمدالله مقابل 15 مليون ريال.
وكان حمدالله رفع قضية على نادي النصر في محكمة التحكيم الدولية “كاس” بسبب عدم حصوله على مستحقاته عند فسخ العقد معه في نوفمبر 2021.
وعلق الناقد الرياضي حامد البلوي: “من رأيي أن محكمة الكاس هي من تحدد مصير القضية لأن القضية أصبح بها الكثير من الأطراف المعنيين وأرى أن حكم محكمة أفضل بكثير من حل ودي”.
وكان النجم المغربي رحل عن النصر وانضم لنادي الاتحاد في ديسمبر من عام 2021 بعد فسخ العقد مع النصر، ونجح خلال عامين مع الاتحاد في الفوز بلقبي دوري روشن والسوبر السعودي.
#وليد_الفراج: اتصالات لاحتواء قضية حمد الله مع النصر في محكمة كأس..اللاعب يدرس عرض التسوية بـ 15 مليون ريال
حامد البلوي: لو الرأي لي سأذهب إلى محكمة "كاس "
#أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 19, 2023